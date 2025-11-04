Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị 4 năm - 4 năm 6 tháng tù

Chiều 4/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) kết thúc phần xét hỏi, bước sang tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội Đánh bạc, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mức án 4 năm - 4 năm 6 tháng tù.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) mức án 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Vũ Phong (53 tuổi) mức án 5 năm - 5 năm 6 tháng tù.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: H.L.).

Các bị cáo ở nhóm tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 4 năm 6 tháng - 5 năm tù; Shim Hawn Hee bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Phan Trường Giang bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội. Trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman, bị cáo thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần.

Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, đã đánh bạc tại CLB King Club hơn 70 lần.

Những lần chơi đầu, ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi.

Thậm chí ông Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (Ảnh: Nguyễn Hưng).

"Sau khi bị bắt tạm giam, tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình", cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình giãi bày.

Theo cáo buộc, tổng số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Tại tòa, bị cáo Vũ Phong khai, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc khoảng 100 lần tại CLB King Clup. Bị cáo không nhớ rõ mình đã cầm bao nhiêu tiền để đánh bạc.

"Có lần cầm vài nghìn USD, có lần cầm 10.000-20.000 USD", bị cáo Vũ Phong khai và cho biết, có ngày vào chơi một lần nhưng có ngày vào chơi tới hai lần, số tiền thua khoảng 1,4 triệu USD. Đây là số tiền mà bị cáo đã tích lũy trong nhiều năm.

Cáo trạng thể hiện, số tiền cộng dồn mà bị cáo Vũ Phong đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng).