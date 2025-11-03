Yêu cầu chủ trang trại vụ vỡ hồ ở Lâm Đồng dừng toàn bộ việc tích nước

Ngày 3/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, đã ký báo cáo về sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, Lâm Đồng).

Theo UBND xã Tuy Phong, ngày 1/11, trên địa bàn xã có mưa rất lớn, sự cố bắt đầu xuất hiện khoảng 18h30 cùng ngày khi lượng nước lớn từ thượng nguồn các suối Tăng Lai, Hố Táo dồn về khu vực dự án trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Trang trại nông nghiệp, xây dựng hồ chứa nước là vùng đất nằm ở đỉnh núi, có địa thế tương đối bằng phẳng (Ảnh: Minh Hậu).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ có diện tích 18,4ha (chiều dài đoạn vỡ 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (chiều dài đoạn vỡ 37m). Sự cố khiến hàng trăm nghìn m3 nước từ trên núi đổ xuống, gây ngập sâu vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú (xã Tuy Phong).

Theo báo cáo, vụ vỡ hồ đã khiến 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Đặc biệt, một bé gái 13 tuổi tử vong trong sự cố này.

Ngay sau đó, UBND xã Tuy Phong huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, thành lập 5 tổ công tác túc trực 24/24 để cứu hộ và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Nhà Văn hóa xã được trưng dụng làm điểm tập kết tạm thời cho khoảng 400 người dân bị ảnh hưởng.

Công tác cứu trợ cũng được triển khai khẩn trương với sự chung tay của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức thiện nguyện, cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống và lương thực cho người dân vùng ngập.

UBND xã Tuy Phong đã yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.