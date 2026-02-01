Bắt khẩn cấp tài xế đánh chết người sau va chạm xe ở Tây Ninh

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/1, Nhật lái xe bán tải chở con gái đi học từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng đến xã Hòa Khánh. Khi đến điểm giao đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu giao thông.

Khoảnh khắc Nhật đánh tài xế xe 7 chỗ ở Tây Ninh dẫn đến tử vong (Ảnh: A.H.).

Cùng thời điểm, ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều, vượt lên bên trái và va chạm vào cửa xe bán tải của Nhật.

Sau va chạm, cả hai tài xế xuống xe kiểm tra phương tiện. Lúc này, Nhật lao đến đánh liên tiếp vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người ông H., làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nhật cùng người dân địa phương sau đó đã hỗ trợ đưa ông H. đi cấp cứu. Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị, nhưng không qua khỏi.

Sau khi nạn nhân được đưa đi bệnh viện, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Mai Anh Nhật để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các dấu hiệu tội phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.