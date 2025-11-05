Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư hồ bị vỡ tháo cạn nước, phá bỏ đập ngăn

Ngày 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá. Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018; không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Hồ chứa nước trơ đáy sau sự cố vỡ bờ hôm 1/11 (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định, sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên bản đồ Google Map thì ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20ha. Qua nắm bắt thông tin, ao này sâu trung bình 4,5m, dung tích khoảng 900.000m3.

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo quy định, ao này thuộc hạng mục hồ chứa nước vừa. Khi xây dựng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật theo Luật Thủy lợi; thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập; cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện và phải có ít nhất 2 nguồn điện, trong đó có nguồn điện bằng máy phát dự phòng; bố trí quan trắc công trình đập theo tiêu chuẩn; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo an toàn đập… Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú chưa cung cấp bất kỳ tài liệu liên quan các quy định nêu trên cho lực lượng chức năng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục công trình thủy lợi bị hư hại. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đề nghị công ty này tháo cạn nước của các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; sau khi tháo nước phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

Khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du bị cát vùi lấp (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vỡ hồ chứa; kiểm tra tính pháp lý công trình, xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, sáng 5/11, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để người dân khôi phục sản xuất, ổn định lại cuộc sống.

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có nhiều hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

Triền đồi sau vụ vỡ hồ tràn xuống xé toạc (Ảnh: Minh Hậu).

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ có diện tích 18,4ha (chiều dài đoạn vỡ 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (chiều dài đoạn vỡ 37m). Sự cố khiến hàng trăm nghìn m3 nước từ trên núi đổ xuống, gây ngập sâu vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú (xã Tuy Phong).

Hiện, UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.