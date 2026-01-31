Làm rõ vụ nam công nhân sàm sỡ nữ đồng nghiệp ở Đồng Nai

Ngày 31/1, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam công nhân khoảng 30 tuổi có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp trẻ tại khu vực nhà vệ sinh trong công ty.

Cộng đồng mạng thể hiện bức xúc trước hành vi khiếm nhã, có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nam công nhân. Nhiều người lên án và mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp quấy rối ở nhà máy, xí nghiệp, công ty.

Hình ảnh nam thanh niên quấy rối nữ đồng nghiệp ở Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Qua xác minh, hình ảnh trên được camera an ninh của công ty ghi lại vào trưa 29/1 tại một nhà máy ở Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành, Đồng Nai). Hai nhân vật trong clip là đồng nghiệp, cùng làm việc tại nhà máy.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ công nhân đã trình báo với lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng xã Long Thành (Đồng Nai). Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với nam thanh niên và xử lý theo quy định pháp luật.