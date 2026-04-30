Bắt giam 2 gã đánh nhau vì tiếng còi xe ở TPHCM

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (SN 1978, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (SN 1994, ngụ xã Hưng Long) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lễ (áo trắng) và Gia bị bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Lâm).

Trước đó, ngày 23/3, từ thông tin địa bàn và mạng xã hội, Công an phường An Khánh phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch.

Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiến hành truy xét, xác định Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia liên quan đến vụ gây rối nên mời làm việc.

Qua xác minh, khoảng 16h30 ngày 22/3, Phạm Hoàng Gia say xỉn và được chị L.T.D.M. chở bằng xe máy chạy qua hầm Thủ Thiêm (hướng từ đường Võ Văn Kiệt qua Mai Chí Thọ). Lúc này, Trần Trọng Lễ chạy xe máy phía sau, liên tục bấm còi để xin vượt.

Do đường đông, thấy Lễ liên tục bấm còi, Gia quay lại chửi. Khi ra khỏi đường hầm vượt sông Sài Gòn, Lễ vượt lên, chạy xe song song với Gia và chửi lại rồi tăng ga bỏ đi. Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng xe chờ đèn đỏ, chị M. cũng chở Gia đến.

Lúc này, Gia xuống xe, đi bộ về hướng của Lễ và 2 bên xô xát. Trong lúc đánh nhau, Lễ và Gia làm xe máy của một người dân ngã xuống đường. Tuy nhiên, 2 đối tượng vẫn tiếp tục giằng co, đánh nhau. Chị M. cùng một số người dân can ngăn rồi 2 bên rời đi.

Nhà chức trách cho rằng việc Lễ và Gia đánh nhau tại nơi có nhiều xe cộ lưu thông đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến dư luận, an toàn xã hội, an ninh trật tự tại địa phương; thể hiện sự xem thường pháp luật.

Công an phường An Khánh khuyến cáo người tham gia giao thông khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh xử lý, hoặc nhờ lực lượng chức năng can thiệp, tránh xô xát dẫn đến vi phạm pháp luật. Mọi hành vi gây rối an ninh trật tự nơi công cộng sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.