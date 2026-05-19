Lộ đường dây buôn lậu từ vụ mang hơn 2kg vàng qua sân bay Tân Sơn Nhất

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TPHCM) về tội Buôn lậu.

Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.2kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Phát hiện dấu hiệu nghi vận chuyển hàng hóa trái phép, nhà chức trách tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh khai vàng được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để hưởng chênh lệch giá. Số vàng này được nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, sau đó được vận chuyển đi tiêu thụ.

Cảnh sát phát hiện Ngọc Anh mang 2,2kg vàng tại sân bay (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá.

Thủ đoạn là đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ, giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dạng vòng tay, mặt dây chuyền.

Tiếp đó, các đối tượng chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân để qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tại Việt Nam, số vàng được mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ tại nội địa.

Số lượng vàng được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia qua Việt Nam, mỗi chuyến hàng có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.