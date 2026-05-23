Doanh nghiệp cần người “làm được việc”: Đại học Khoa học Ứng dụng lên ngôi

Tuy nhiên, khoảng cách giữa đào tạo đại học và thực tế doanh nghiệp vẫn là thách thức lớn với nhiều sinh viên sau tốt nghiệp. Điều này khiến nhiều phụ huynh chú ý đến hai mô hình đào tạo phổ biến toàn cầu: Đại học Nghiên cứu và Đại học Khoa học Ứng dụng.

Nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm các chương trình đào tạo ứng dụng quốc tế trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi bởi AI và chuyển đổi số (Ảnh: Finland Metropolia Vietnam).

Triết lý “Tại sao” và “Làm thế nào”: Hai bản sắc của giáo dục hiện đại

Tại các quốc gia có nền kinh tế tri thức phát triển như Phần Lan, Đức hay Hà Lan, hệ thống giáo dục đại học luôn được phân định rõ ràng.

Các trường Đại học Nghiên cứu (Research University) thường tập trung khám phá tri thức mới, phát triển lý thuyết nền tảng và trả lời câu hỏi “vì sao” trong khi Đại học Khoa học Ứng dụng (University of Applied Sciences) hướng đến chuyển hóa tri thức thành giải pháp thực tiễn, trả lời câu hỏi “làm thế nào” để công nghệ đi vào đời sống, doanh nghiệp và xã hội.

Khác biệt cốt lõi của mô hình này nằm ở khả năng kết nối giữa nghiên cứu, công nghệ và nhu cầu thực tiễn để tạo ra các giải pháp có giá trị ứng dụng cao. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, khoảng cách lớn nhất của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay nằm ở việc cả năng lực nghiên cứu sâu lẫn tính ứng dụng thực tiễn đều chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Trong khi hoạt động nghiên cứu học thuật tại nhiều nơi còn mang tính lý thuyết, xa rời thực tế, thì ở chiều ngược lại, nhiều chương trình gắn mác “ứng dụng” mới chỉ dừng ở việc tăng số giờ thực hành hoặc đào tạo kỹ năng nghề. Hệ quả là sinh viên tốt nghiệp vẫn thiếu năng lực làm việc thực tế, lúng túng trước biến động và yêu cầu khắt khe của thị trường.

Nhận định về xu hướng này, TS. David Hoang - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT cho biết: “Điểm cốt lõi của mô hình Đại học Khoa học Ứng dụng không nằm ở việc đào tạo kỹ năng đơn lẻ, mà ở khả năng chuyển hóa nghiên cứu thành giải pháp thực tiễn thông qua các dự án đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp".

TS. David Hoang - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Finland Metropolia Vietnam (Ảnh: Finland Metropolia Vietnam).

Theo ông, triết lý này giúp sinh viên chuyển từ tư duy “học để xin việc” sang chủ động làm chủ công nghệ, triển khai giải pháp và tạo ra giá trị mới trong môi trường nghề nghiệp toàn cầu.

Khi lựa chọn đại học không còn chỉ là chọn ngành học

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến tư duy chọn trường. Trong bối cảnh bằng cấp không còn là “bảo chứng” duy nhất, năng lực thích ứng, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng hội nhập ngày càng được ưu tiên.

Thay vì đào tạo theo khung kiến thức cố định, chương trình học của mô hình Đại học Khoa học Ứng dụng được xây dựng linh hoạt, tích hợp học tập qua dự án và nghiên cứu ứng dụng. Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh ưu tiên các chương trình quốc tế theo định hướng ứng dụng.

Trong quá trình tìm hiểu chương trình cho con, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (Hà Nội) chia sẻ: “Công nghệ thông tin là lĩnh vực quen thuộc, nhưng Smart IT thì tôi chỉ mới biết đến khi tìm hiểu về Finland Metropolia, mang hướng tiếp cận khác biệt so với chương trình truyền thống, không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn tích hợp AI, dữ liệu và tư duy công nghệ mới”, chị chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm cần trang bị bộ năng lực toàn diện, chị Phạm Thị Thu Loan (Hà Nội) cho rằng môi trường học tập hiện nay cần giúp sinh viên phát triển đồng thời cả chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hợp tác quốc tế.

Điều này minh chứng cho một chuyển dịch rõ rệt: phụ huynh bắt đầu đổi tư duy từ câu hỏi “học ngành gì” sang “học để sở hữu năng lực gì trong tương lai”.

Finland Metropolia Vietnam - chương trình học ứng dụng top đầu giữa xu hướng chọn trường thời đại số

Mô hình giáo dục Khoa học Ứng dụng hiện được triển khai tại Việt Nam qua Finland Metropolia Vietnam - chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Đại học Metropolia - Đại học Khoa học Ứng dụng hàng đầu Phần Lan.

Đại học KHUD Metropolia - Đại học Khoa học Ứng dụng hàng đầu Phần Lan (Ảnh: Finland Metropolia Vietnam).

Phần Lan được biết đến với nền giáo dục đề cao đổi mới sáng tạo và tính thực chất. Trong hệ sinh thái đó, Đại học Metropolia giữ vị thế top đầu về năng lực triển khai các hoạt động RDI - nơi các ý tưởng nghiên cứu được phát triển thành giải pháp cho doanh nghiệp và xã hội.

Kế thừa "DNA" đó, Finland Metropolia Vietnam mang đến một môi trường đào tạo tích hợp sâu sắc. Thay vì tiếp cận kiến thức theo từng môn học tách rời, sinh viên được học thông qua mô hình Project-based Learning (Học qua dự án), trực tiếp tham gia không gian RDI theo tiêu chuẩn Bắc Âu để phát triển các giải pháp công nghệ đón đầu xu hướng như AI thị giác máy tính, robot di động hay Internet of Things (IoT).

Ngay từ học kỳ đầu, sinh viên Smart IT năm nhất đã có thể thiết kế và lập trình các sản phẩm hoàn chỉnh như tựa game tương tác hay hệ thống thiết bị IoT thông minh. Những dự án thực chiến sớm này giúp người học hình thành tư duy giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp ngay từ khi bước chân vào giảng đường.

Sự cộng hưởng giữa triết lý ứng dụng nguyên bản của Đại học Metropolia và hệ sinh thái công nghệ - doanh nghiệp của Tập đoàn FPT đã tạo nên các ngành học mang tính “đóng gói năng lực” thời đại số như Smart IT (CNTT thông minh) hay Kinh doanh quốc tế.

Theo TS. David Hoang, trong thời đại chuyển đổi số, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc 4 yếu tố cốt lõi khi lựa chọn môi trường đại học:.

Thứ nhất, xu hướng ngành nghề dài hạn. Ví dụ, ngành CNTT tại Finland Metropolia Vietnam được phát triển theo định hướng Smart IT, tích hợp sâu AI, Big Data, IoT, Network và Cyber Security nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực thực chiến - nhóm năng lực đang được các tập đoàn công nghệ săn đón.

Thứ hai, giá trị bằng cấp và kiểm định quốc tế. Chương trình phải được chuyển giao nguyên bản, có kiểm định rõ ràng. Sinh viên Finland Metropolia Vietnam nhận bằng tốt nghiệp từ Đại học Metropolia Phần Lan, đồng thời thừa hưởng mạng lưới kết nối đối tác toàn cầu từ cả hai đơn vị đồng hành.

Sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và trình bày ý tưởng - những năng lực quan trọng trong môi trường công nghệ thông tin hiện đại (Ảnh: Finland Metropolia Vietnam).

Thứ ba, phương pháp đào tạo thực chất. Trong lĩnh vực công nghệ, trải nghiệm thực tế đóng vai trò quyết định. Môi trường học bằng tiếng Anh 100%, chú trọng tư duy phản biện và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua các dự án liên ngành với doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập ngay sau khi tốt nghiệp.

Cuối cùng, bài toán chi phí và giá trị đầu tư. Phụ huynh hiện nay không chỉ nhìn vào học phí trước mắt, mà đánh giá mức độ sẵn sàng làm việc của con sau khi ra trường. Việc tiếp cận chất lượng giáo dục Phần Lan tại Việt Nam giúp tối ưu chi phí hợp lý, minh bạch, đi kèm nhiều chính sách học bổng khuyến khích tài năng.

Lựa chọn một mô hình đào tạo phù hợp với xu hướng thời đại và thế mạnh cá nhân sẽ là lời giải giúp người học thoát khỏi “ma trận” nguyện vọng, tự tin làm chủ công nghệ và kiến tạo lộ trình sự nghiệp vững chắc.

Tìm hiểu thêm về Finland Metropolia Vietnam:

Website: https://metropolia.edu.vn/

Fanpage: Finland Metropolia Vietnam

Hotline: 077 532 9184