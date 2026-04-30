Sợ bị bắt sau khi giật iPhone, kẻ cướp nhờ xe ôm giao nộp cho Công an TPHCM

Ngày 30/4, Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai của Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Tuấn bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Lê Trai)

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận trình báo của chị P.T.A.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về việc bị cướp giật tài sản.

Theo chị T., lúc 1h20, chị cùng nhóm bạn đi bộ trong hẻm 193 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp. Bất ngờ, một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc iPhone 13 Pro Max trên tay chị T. rồi tẩu thoát.

Cùng ngày, ông Trần Công Tiến (SN 1978, tài xế xe ôm) đến Công an phường Gò Vấp trình báo về việc rạng sáng, ông đang đậu xe trên đường Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, có một nam thanh niên chạy xe máy tới.

Người này đưa cho ông Tiến chiếc iPhone 13 Pro Max rồi dặn giao cho công an hoặc đợi chủ điện thoại gọi đến thì trả lại, sẽ được cho tiền. Sau đó, ông Tiến trình báo và giao nộp điện thoại cho Công an phường Gò Vấp.

Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Hữu Tuấn (Ảnh: Lê Trai).

Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, xác định Nguyễn Hữu Tuấn là nghi phạm gây án nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản, ra tù hồi năm 2025. Rạng sáng 30/4, Tuấn chạy xe máy trong hẻm Lê Đức Thọ, thấy chị T. cầm điện thoại nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thực hiện hành vi, Tuấn tẩu thoát thành công. Tuy nhiên, lo sợ bị Công an TPHCM bắt, nghi phạm hối hận nên đưa tang vật cho một tài xế xe ôm nhờ giao cho cơ quan chức năng.

Qua vụ việc trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân, nhất là những đối tượng có tiền án không nên vì sự túng thiếu nhất thời, hoặc “thói quen” mà lao vào con đường phạm tội. Công an TPHCM nhấn mạnh “một vụ cướp giật là một vụ trọng án” và đơn vị sẽ truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.