Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người ở TPHCM

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) để điều tra.

Tài xế Trần Văn Hòa bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa lái xe máy điện đến giao lộ Lô Tư - Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa. Tại đây, xe của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008), chạy từ hướng Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của B.. Tiếp đó, nam tài xế quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Sự việc được N.N.K. quay video, đăng tải lên mạng xã hội. Đến chiều 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.