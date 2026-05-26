Hành trình bắn chết người ở TPHCM rồi tẩu thoát của 2 nghi phạm nước ngoài

Liên quan đến vụ nổ súng giết người ở phường Bến Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa; người trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa, đồng phạm) để điều tra về hành vi giết người.

Nổ súng khi nạn nhân vừa kết thúc buổi tiệc

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, hai nghi phạm khai gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng người nước ngoài. Để thực hiện phi vụ, cả 2 nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 14/5.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng thông tin thủ đoạn gây án của các đối tượng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi xác định được mục tiêu, các đối tượng nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối 21/5, hai nghi phạm xác định 2 nạn nhân cùng nhóm bạn ăn uống tại nhà hàng Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành.

Khi nhóm này vừa kết thúc buổi tiệc, nghi phạm đã nổ súng vào 2 nạn nhân khi họ đang đứng trên vỉa hè. Hậu quả, anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn tử vong tại chỗ; riêng nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, đang điều trị tích cực.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong toả hiện trường, cấp cứu người bị hại, thu thập dấu vết “nóng” tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện để truy xét 2 hung thủ gây án. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an TPHCM điều tra vụ án.

Trung tướng Mai Hoàng và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng lấy lời khai nghi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM xác định 2 đối tượng sau khi giết người đã rút về một chung cư ở quận 9 cũ để thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn theo hướng Tây Ninh, tẩu thoát qua Campuchia.

“Đối tượng chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ, không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khỏe của người dân, các đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ và di lý các đối tượng về TPHCM để điều tra, xử lý”, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, sau khi xảy ra vụ án, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM để truy xét nghi phạm. Trong đó, Công an TPHCM đã huy động tối đa lực lượng tham gia khám nghiệm hiện trường, lần theo dấu vết và bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn.

Qua vụ án này, Giám đốc Công an TPHCM cho rằng công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, triển khai các mặt công tác, đặc biệt công tác điều chỉnh cơ bản của Công an TPHCM làm rất bài bản. Ngoài ra, ông đánh giá cao sự phối hợp của Công an TPHCM với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đã triển khai hiệu quả, xác định hướng tẩu thoát của các đối tượng và đặc biệt công tác bắt giữ đạt hiệu quả, an toàn.

Trung tướng Mai Hoàng đánh giá cao công tác quản lý địa bàn của các đơn vị (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, trường hợp vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải xử lý nghiêm. Nếu các đối tượng khai báo thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật Việt Nam", Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan, các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện cho các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng.

Công an TPHCM cảm ơn các đơn vị Bộ Công an, công an các địa phương đã nhiệt tình, hỗ trợ Công an TPHCM. Đồng thời, Trung tướng Mai Hoàng đánh giá cao vai trò của quần chúng nhân dân, đã đồng hành và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, tham gia phá án để đạt được kết quả cao.