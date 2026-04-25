Thanh niên cầm dao đe dọa chủ quán hủ tiếu, cướp xe máy ở TPHCM

Chiều 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đã tiếp nhận đối tượng Đinh Minh Đoàn (25 tuổi, ngụ TPHCM) từ Công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nghi can Đinh Minh Đoàn bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an phường Long Bình, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 22/4, Đoàn mang theo dao xông vào nhà bà T.T.H. (58 tuổi, làm nghề bán hủ tiếu) tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, đe dọa bà H. để cướp một xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Phòng PC02 khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét đối tượng.

Đến chiều 24/4, Phòng PC02 xác định Đoàn là nghi can và đang trốn tại Đồng Nai nên đã liên hệ Công an phường Long Bình phối hợp truy bắt.

Đến 14h ngày 25/4, Công an phường Long Bình phối hợp cùng PC02, Công an TPHCM bắt giữ Đoàn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Nghi phạm sau đó được Công an phường Long Bình bàn giao cho PC02, Công an TPHCM điều tra, xử lý.