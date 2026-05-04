Hai đơn vị thuộc Công an TPHCM nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Ngày 4/5, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Khám nghiệm hiện trường (thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa cho các đơn vị (Ảnh: Công an TPHCM).

Được ví như “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) ghi dấu ấn với nhiều chiến công, phá gần 27.000 vụ án, xử lý hơn 36.000 đối tượng.

Đơn vị thường xuyên đi đầu trong các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm đường phố, cướp giật, góp phần giữ bình yên cho thành phố.

Trước đó, ngày 17/4, PC02 được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý này.

Trong khi đó, Đội Khám nghiệm hiện trường (Phòng Kỹ thuật hình sự) được xem là “lá chắn khoa học” trong công tác điều tra. Với sự tỉ mỉ, chính xác, lực lượng này giải mã sự thật bằng các chứng cứ khoa học; góp phần bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, hạn chế oan sai, không để lọt tội phạm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng hoa chúc mừng các tập thể (Ảnh: Công an TPHCM).

Những đóng góp mang tính đột phá trong công tác giữ gìn an ninh trật tự giúp đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với các đơn vị được phong tặng.

Lãnh đạo UBND TPHCM bày tỏ sự tin tưởng lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; “đi trước một bước” trong công tác điều tra, giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.