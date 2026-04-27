Thanh niên cướp giật iPhone 17 Pro Max trong cửa hàng điện thoại ở TPHCM

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giữ Châu Minh Khang (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Châu Minh Khang (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 21h30 ngày 22/4, trực ban công an phường Bình Lợi Trung tiếp nhận trình báo của chủ một cửa hàng điện thoại trên địa bàn về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản.

Theo nội dung trình báo, nam thanh niên đến cửa hàng để xem điện thoại. Lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, nghi phạm đã cầm một điện thoại hiệu iPhone 17 Pro Max màu cam, trị giá 33 triệu đồng chạy ra khỏi tiệm.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc truy xét.

Đến khoảng 22h45 ngày 23/4, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Châu Minh Khang khi anh ta đang lẩn trốn tại phường Hòa Lợi, thu giữ được tang vật.

Đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố. Qua vụ việc này, nhà chức trách khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản để phòng ngừa các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.