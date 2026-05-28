Nam sinh lớp 9 tự chế "siêu xe điện" đạt tốc độ 100km/h

Sáng 28/5, Công an xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện một học sinh tự ý cải tạo, độ chế xe điện để tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và dễ dẫn đến tai nạn.

Theo cơ quan công an, em P.Đ.N. (SN 2011, học sinh lớp 9, trú xã Hương Phố) thường xuyên đặt mua qua mạng nhiều linh kiện như bình ắc quy, dây làm mát và các thiết bị khác để phục vụ việc độ chế phương tiện.

Cơ quan công an đã lập biên bản, tịch thu phương tiện (Ảnh: Hương Phố).

Qua kiểm tra tại nhà nam sinh, lực lượng chức năng phát hiện một xe điện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu, kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật ban đầu. Nhiều bộ phận như bánh, khung xe, bình ắc quy, bảng điều khiển và hệ thống dây dẫn đã được tháo lắp, cải tạo trái phép.

Làm việc với cơ quan công an, N. cho biết sau khi xem các video hướng dẫn chế xe trên mạng xã hội, em tự đặt mua linh kiện để lắp ráp, chế tạo phương tiện. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 100km/h.

Chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 100km/h (Ảnh: Hương Phố).

Đáng chú ý, để điều khiển phương tiện này, người lái phải nằm rạp xuống xe, duỗi chân ra phía sau khi di chuyển nhằm giảm sức cản không khí và tăng tốc độ.

Công an xã Hương Phố đã lập biên bản, tịch thu phương tiện, đồng thời mời phụ huynh và học sinh đến làm việc để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em trong việc sử dụng phương tiện giao thông; thường xuyên theo dõi hoạt động trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, lắp ráp, độ chế phương tiện trái quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và cộng đồng.