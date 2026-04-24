TPHCM sẽ lập 100 trạm công dân số

Chiều 24/4, Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành trạm công dân số thứ 5 tại Khu đô thị Cityland Park Hills, phường Gò Vấp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), đánh giá cao mô hình trạm công dân số mà Công an TPHCM đang triển khai.

Ông cho rằng sự ra đời của hệ sinh thái kiosk đa tiện ích đã mở ra phương thức cung cấp dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu theo hướng tập trung, thuận tiện và hiện đại, qua đó tiết kiệm thời gian, giảm chi phí xã hội.

Đại tá Trần Hồng Phú phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: Lê Trai).

Đại tá Trần Hồng Phú đề nghị Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tiếp tục tổ chức, triển khai hiệu quả, tích hợp thêm nhiều tiện ích mới gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TPHCM), cho biết, việc ra mắt và nhân rộng trạm công dân số chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính; với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực chính để cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích, dễ sử dụng, miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư.

Điều này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Công an TPHCM trong việc ứng dụng các tiện ích của Đề án 06, căn cước định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội; phục vụ nhu cầu, lợi ích của người dân.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Ông cho biết, Công an TPHCM sẽ phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật, nâng cấp các tính năng, tiện ích của trạm công dân số.

Sau khi trải nghiệm tất cả tiện ích của trạm công dân số, ông Nguyễn Đình Thắng (75 tuổi, người dân phường Gò Vấp) dành nhiều lời khen ngợi. Ông cho rằng, mô hình này rất tiện ích và dễ thao tác.

“Tôi thực hiện kiểm tra sức khỏe, các chỉ số đều rất tốt. Ngày trước phải lên bệnh viện, nhưng giờ tôi có thể đến đây để theo dõi sức khỏe của mình mỗi ngày. Tôi mong mô hình này sẽ được nhân rộng để phục vụ được cho nhiều người dân”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Thắng đánh giá cao sự tiện ích của trạm công dân số (Ảnh: Lê Trai).

Theo Công an TPHCM, việc xây dựng mô hình trạm công dân số hướng đến 5 mục tiêu tiện ích cốt lõi, bao gồm: kiosk dịch vụ công hỗ trợ thực hiện 201 thủ tục hành chính trực tuyến, tập trung vào các lĩnh vực an ninh trật tự, cư trú và hộ tịch; cung cấp thiết bị kiểm tra sức khỏe tại chỗ và kết nối đăng ký khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện lớn; hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, học phí và phí quản lý căn hộ; cung cấp đường dây nóng trực tiếp để người dân phản ánh tình hình an ninh và các kiến nghị tới cơ quan chức năng; đăng ký bảo hiểm y tế, mở tài khoản ngân hàng và các dịch vụ viễn thông ngay tại trạm.

Thời gian tới, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan sẽ nhân rộng mô hình, phấn đấu đạt mục tiêu 100 trạm trên toàn địa bàn trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đồng thời, C06 xác định sẽ lấy đây là mô hình điểm để đánh giá, hiệu chỉnh và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.