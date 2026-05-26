Tài xế xe khách và 7 người giúp 2 nghi phạm nổ súng ở TPHCM bỏ trốn

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và 7 người Việt Nam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 nghi phạm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa) trong vụ nổ súng giết người ở phường Bến Thành.

Tafia Steve (áo đen) và Vaa Vaa (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Trọng Nghĩa hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TPHCM - Tây Ninh. Quá trình điều tra vụ án mạng, cảnh sát xác định Nghĩa có dính líu đến việc bỏ trốn của 2 đối tượng người nước ngoài và tiến hành bắt khẩn cấp theo quy định. Những người còn lại, nhà chức trách chưa cung cấp danh tính, nhằm mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

“Tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan, các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện cho các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng”, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí.

Lãnh đạo Công an TPHCM lấy lời khai nghi phạm trực tiếp nổ súng giết người (Ảnh: VTV).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thông tin, vào lúc 22h10 ngày 21/5, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án, xảy ra tại trước nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành).

Tại hiện trường ghi nhận, nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch: Australia) bị bắn 2 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (SN 5/3/1999; quốc tịch Australia) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, đang điều trị tích cực).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị hại; thu thập dấu vết “nóng” tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 2 hung thủ gây án.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Vaa Vaa về trụ sở Công an TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau hơn 20 giờ truy xét, Công an TPHCM và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoa; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch: Samoa; đối tượng đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng. Chưa đầy 72 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm ở Campuchia và di lý về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.