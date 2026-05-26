Hai nghi phạm nổ súng giết người ở TPHCM khai gì?

Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong ở phường Bến Thành, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương lấy lời khai của Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa; người trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa, đồng phạm) để mở rộng điều tra, xử lý đối với những đối tượng liên quan.

Đối tượng Vaa Vaa tại trụ sở công an (Ảnh: VTV).

Là đối tượng trực tiếp nổ súng giết người vào tối 21/5, Vaa Vaa cho biết đã cùng Tafia Steve đến TPHCM để sát hại người khác. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ.

“Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam cũng đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt”, Vaa Vaa nói.

Đồng phạm của Vaa Vaa trong vụ án là Tafia Steve cũng bị bắt. Khai với cảnh sát, Tafia Steve cho biết, nghi phạm được thuê đến Việt Nam để sát hại 2 nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam. Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng Tafia Steve đã không thể trốn được Công an Việt Nam.

“Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và có lời khuyên đối với những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị Công an Việt Nam bắt giữ”, Tafia Steve nói.

Đối tượng Tafia Steve khuyên những người ai định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ vì chắc chắn sẽ bị bắt giữ (Ảnh: VTV).

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, hai nghi phạm trên là các đối tượng chuyên nghiệp, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng người nước ngoài.

Để thực hiện phi vụ, cả 2 nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 14/5. Sau khi xác định được mục tiêu, các đối tượng nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân trước khi gây ra vụ nổ súng trên vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng trực tiếp chỉ đạo, bắt giữ các đối tượng (Ảnh: Thuận Thiên).

Hậu quả, anh Lemalu Lorenzo Tovia bị bắn 2 phát đạn tử vong tại chỗ; riêng nạn nhân Sauni Sam bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, đang điều trị tích cực.

Sau đó, 2 đối tượng sau đó rút về một chung cư ở quận 9 cũ để thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn theo hướng Tây Ninh, tẩu thoát qua Campuchia và bị cơ quan chức năng bắt giữ.