Liên đoàn Yoga Hà Nội khởi động Festival “Yoga Kỷ nguyên mới”

Hướng tới Ngày Quốc tế Yoga 2026, Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam triển khai chương trình chào mừng với chủ đề “Yoga Kỷ nguyên mới”. Sự kiện được tổ chức với sự đồng hành truyền thông của báo Dân trí và được kỳ vọng trở thành festival yoga quy mô lớn tại Hà Nội trong năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 5h30 đến 9h ngày 14/6 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, khu vực sân Đông, Vincom Cổ Loa, với quy mô dự kiến khoảng 2.000 người tham dự.

Trước thềm sự kiện, đại diện Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm triển khai công tác tổ chức. Tham dự cuộc họp có ông Bastian N. Chacko và ông S. Chinpau Ngaihte.

Festival yoga quy mô lớn hướng tới cộng đồng

Chương trình năm nay được tổ chức theo hình thức mở, miễn phí cho người tham dự. Ban tổ chức cho biết, người tham gia sẽ được tặng áo đồng phục và cùng tham gia màn xếp hình lá cờ yoga lớn nhất Việt Nam trong không gian hiện đại của Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các hoạt động chính gồm giao thức yoga quốc tế, đồng diễn yoga tập thể, nghi thức thắp lửa truyền thống, giao lưu cộng đồng và vinh danh các câu lạc bộ, trung tâm yoga tham gia tích cực.

Ban tổ chức khuyến khích các câu lạc bộ, trung tâm và cá nhân đăng ký sớm để thuận tiện cho việc sắp xếp vị trí, nhận đồng phục cũng như tham gia phần đồng diễn tập thể.

Bà Trần Thị Diễm Hương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Yoga TP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, chủ đề “Kỷ nguyên mới” hướng tới việc lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và xây dựng cộng đồng văn minh trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Theo bà Hương, yoga không chỉ là phương pháp rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối giúp con người cân bằng đời sống tinh thần, tăng cường sự kết nối và hình thành lối sống bền vững.

“Thông qua chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Hà Nội với chủ đề ‘Yoga Kỷ nguyên mới’, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống an yên và cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, hạnh phúc, giàu năng lượng tích cực trong thời đại mới”, bà Hương chia sẻ.

Tại Việt Nam, phong trào yoga những năm gần đây ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ

Hành trình lan tỏa phong trào yoga tại Hà Nội

Ngày Quốc tế Yoga được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận vào ngày 11/12/2014 theo sáng kiến của Narendra Modi, lấy mốc ngày 21/6 hàng năm. Năm 2026 đánh dấu lần thứ 12 yoga được tôn vinh trên toàn thế giới như biểu tượng của sức khỏe, tinh thần và kết nối văn hóa.

Tại Việt Nam, phong trào yoga những năm gần đây ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề tham gia tập luyện. Yoga dần trở thành một lối sống hướng tới sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.

Được thành lập theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 1/3/2022 của UBND TP Hà Nội, Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phong trào yoga tại Thủ đô.

Từ năm 2022 đến nay, festival chào mừng Ngày Quốc tế Yoga do Liên đoàn tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Năm 2022, festival diễn ra tại Công viên Yên Sở với hơn 1.000 người đồng diễn. Điểm nhấn của chương trình là màn xếp hình Tháp Bút cùng các tiết mục Chào mặt trời và Yoga cười.

Năm 2023, sự kiện được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “One World, One Health”, lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kết nối sau đại dịch.

Festival năm 2024 tại Công viên Thống Nhất quy tụ hơn 2.000 người từ gần 100 câu lạc bộ yoga, nhấn mạnh vai trò của yoga trong nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho phụ nữ thông qua chủ đề “Yoga for Woman Empowerment”.

Đến năm 2025, festival quay trở lại Công viên Yên Sở với điểm nhấn là màn xếp hình bản đồ Việt Nam trong sắc đỏ sao vàng, truyền tải thông điệp đoàn kết dân tộc và hòa bình.

Yoga trở thành cầu nối văn hóa và lối sống tích cực

Bên cạnh Festival thường niên, Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội còn triển khai nhiều hoạt động chuyên môn và cộng đồng như tổ chức các chương trình đồng diễn quy mô lớn, tập huấn huấn luyện viên, giải vô địch các câu lạc bộ yoga và các chiến dịch truyền thông về lối sống khỏe mạnh.

Liên đoàn cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Theo đại diện ban tổ chức, qua từng năm, Festival Yoga không chỉ là sự kiện thể thao - sức khỏe mà còn trở thành không gian văn hóa cộng đồng, nơi người tham gia gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần sống tích cực.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng được quan tâm, các hoạt động cộng đồng gắn với yoga được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, góp phần hình thành lối sống cân bằng, bền vững trong xã hội hiện đại.

Ban tổ chức hiện mở đăng ký tham dự chương trình thông qua biểu mẫu trực tuyến và fanpage chính thức của Liên đoàn Yoga Hà Nội. Người tham gia có thể đăng ký miễn phí để tham dự các hoạt động đồng diễn, giao lưu và trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện.

