18 ngày truy bắt 2 tên cướp ngân hàng và những tình tiết ly kỳ

Phạm Hoàng
(Dân trí) - Chỉ trong 5 phút, 2 đối tượng táo tợn, giả tài xế công nghệ xông vào một ngân hàng ở Gia Lai, cướp 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Sau 18 ngày truy lùng với nhiều tình tiết ly kỳ, 2 nghi phạm đã sa lưới.

