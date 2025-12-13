Bắt đối tượng chuyên cầm cố vàng giả ở Đồng Nai

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thanh Bình (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/9, Bình dùng tên giả là Nguyễn Văn Úc, đến tiệm vàng Kim Long, xã Đồng Phú (Đồng Nai), đề nghị cầm cố 2 dây chuyền 1,5 lượng vàng với giá 100 triệu đồng.

Người đàn ông dùng vàng giả đi cầm cố (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến khoảng gần 10h cùng ngày, một đối tượng khác mang sợi dây chuyền 1 lượng vàng đến tiệm vàng Kim Long cầm cố, lấy 65 triệu đồng.

Năm ngày sau, xuất hiện thêm một người mang sợi dây chuyền vàng đến tiệm kim hoàn này định cầm cố. Lúc này, chủ tiệm nảy sinh nghi ngờ, yêu cầu vị khách cung cấp căn cước để làm hợp đồng thì người này bỏ đi.

Chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ những dây chuyền nhận cầm cố trước đó và phát hiện số trang sức này là vàng giả. Sự việc được nạn nhân trình báo công an.

Nhà chức trách trưng cầu giám định, kết luận 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại bạc, tổng giá trị gần 2 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng bắt giữ Bình. Theo cảnh sát, Bình từng dùng thủ đoạn tương tự và gây án tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Hoà Lợi, TPHCM.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.