Công an Đồng Nai làm việc với thanh niên bình luận dọa đánh bom

Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã làm việc với N.L.T., người có hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không tại sân bay Long Thành.

Theo đó, ngày 19/12, 3 máy bay thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, vào ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng N.L.T. (Ảnh: CAĐN).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui” và không có ý định thực hiện.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi làm việc, các đơn vị đã tuyên truyền, phân tích, làm rõ cho đối tượng hiểu rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Hiện, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.