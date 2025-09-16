Xe bồn đi thong dong tưới cây ở làn 1 là hiểm hoạ trên đường cao tốc

Sự việc xe limousine đâm vào xe bồn đang di chuyển chậm ở làn 1 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng 15/9 để tưới cây trồng ở dải phân cách, dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn cho thêm hai ô tô khác thực sự đáng sợ và có vấn đề cần được nghiêm túc xem xét để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng.

Khoảnh khắc ô tô limousine tông thẳng vào xe tưới cây trên cao tốc (Video: Phạm Huy).

Không chỉ có quy định về giới hạn tốc độ tối đa trên đường cao tốc, luật giao thông còn có cả quy định về tốc độ tối thiểu. Lý do là bất kỳ xe nào chạy chậm rì rì hoặc dừng giữa đường cao tốc đều cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới những tai nạn thảm khốc nếu các xe phía sau không kịp tránh, nhất là với xe tải trọng lớn hoặc khi xe chạy ngược hướng nắng, tầm quan sát của tài xế bị ảnh hưởng...

Khi ô tô đang chạy với tốc độ 100-120 km/h, tài xế sẽ khó xử lý nếu phía trước có chướng ngại vật bất ngờ. Vì thế, nếu có tai nạn hoặc xe gặp sự cố phải dừng giữa đường, không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp thì cần đặt vật cảnh báo ở khoảng cách đủ xa để tài xế các xe phía sau có đủ thời gian xử lý tình huống.

Trong trường hợp tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào ngày 15/9, xe bồn chạy chậm ở làn 1 để tưới cây vào ban ngày như vậy quá nguy hiểm; nếu chỉ có đèn cảnh báo chớp nháy trên nóc hoặc đuôi xe bồn thì tài xế không thể nhìn thấy từ xa để chủ động tránh.

Đồng ý là tài xế cần luôn tập trung quan sát và kiểm soát tốc độ để có thể kịp thời xử lý tình huống, nhưng về cơ bản, khi đang chạy trên đường cao tốc, lại là làn 1, tài xế sẽ có xu hướng mặc định là xe phía trước đang di chuyển, khó lường được tình huống có xe dừng hoặc di chuyển "siêu chậm" ở đó nếu không được cảnh báo sớm.

Theo tôi, ngay cả khi xe bồn được cấp phép đi dưới tốc độ tối thiểu quy định cho đường cao tốc để tưới cây thì cũng cần có vật cảnh báo theo nguyên tắc như với xe dừng khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Trong trường hợp này là xe limousine, chứ nếu là xe con hay xe container đâm vào đuôi xe bồn thì tôi nghĩ hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Hồi năm 2014 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương cũng liên quan tới xe bồn tưới cây chạy chậm ở làn 1. Xe khách không tránh kịp, đâm thẳng vào đuôi xe bồn. Vụ tai nạn này đã khiến 7 người chết và 10 người bị thương. Trong trường hợp này xe bồn có đầy đủ tín hiệu đèn chớp, cờ phất báo hiệu, biển báo nhưng chưa đủ để đảm bảo an toàn.

Từ các trường hợp tai nạn như vậy, tôi cho rằng việc cho phép xe bồn di chuyển chậm trên đường cao tốc là bất hợp lý. Tôi thấy không cần thiết trồng cây ở dải phân cách trên đường cao tốc; vừa tốn kém chi phí chăm sóc, cắt tỉa, vừa có thể gây hạn chế tầm quan sát cho tài xế nếu cây mọc quá cao.

Nếu trồng cây ở dải phân cách trên đường cao tốc thì nên xem xét chỉ tưới nước vào giờ thấp điểm và phải đặt vật cảnh báo ở khoảng cách đủ xa, thậm chí có quy định cụ thể về việc xếp nón, cọc tiêu, hoặc chăng dây phản quang... Nhiều người đề xuất việc chỉ cho phép xe tưới cây vào ban đêm, nhưng tôi nghĩ ban đêm còn khó quan sát hơn ban ngày và các tài xế cũng hay có tâm lý chủ quan vì đường vắng nên phóng nhanh hơn. Do đó, dù là ban ngày hay ban đêm, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc phải có cảnh báo an toàn.

Ngoài ra, sao không đầu tư hệ thống vòi tưới tự động?

Đúng là việc có cây xanh trên đường cao tốc có ý nghĩa lớn về môi trường và cảnh quan, tạo bóng mát, điều hoà không khí, góp phần chống chói từ đèn xe ở làn ngược chiều..., nhưng cần có quy trình chăm sóc cây đảm bảo an toàn.

Độc giả Lê Minh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.