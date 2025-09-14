Xe tập lái trên đường cao tốc: Nên có "vùng cấm"

Gần đây, tôi thấy Cục CSGT đã có những đề xuất rất hợp lý nhằm tăng độ an toàn trên các tuyến đường cao tốc.

Sau khi triển khai thí điểm cấm xe tải chạy ở làn sát dải phân cách (làn số 1) và thí điểm in tốc độ tối đa ngay trên mặt đường, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu phương án cấm xe tập lái chạy trên làn số 1.

Theo tôi, đề xuất này rất chuẩn. Nên có "vùng cấm" cho xe tập lái trên đường cao tốc.

Không vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế là có quá nhiều xe tập lái chạy rất ẩu, bất chấp luật lệ, coi tấm biển "Tập lái" như một thứ giấy thông hành đặc biệt, đòi hỏi các tài xế khác phải thông cảm, phải nhường.

Một trường hợp xe tập lái kiên quyết bám làn trái, không nhường đường cho xe khác vượt trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào tháng 3/2024 (Nguồn video: CTV).

Nhiều xe chỉ chạy tốc độ khoảng 60km/h, tức là vừa đủ giới hạn tối thiểu trên đường cao tốc, không vi phạm quy định, nhưng lại kiên quyết bám làn trái, tài xế xe phía sau có bấm còi thế nào cũng quyết không nhường. Khi gặp xe tập lái, nhiều tài xế cũng có tâm lý "né cho lành", nếu cần vượt thì chuyển sang làn 2 để vượt cho đỡ phiền, thành ra họ càng được thể tuỳ tiện và ngang ngược.

Cũng từng là "lái mới", tôi hiểu tâm lý muốn bám làn trái là để chỉ phải căn một bên đường, đỡ run hơn so với việc chạy ở làn giữa, các xe lao vun vút hai bên. Sau này lái vững rồi, chạy cao tốc nhiều, tôi mới thấy việc đi như vậy vừa gây cản trở giao thông vừa đẩy bản thân vào nguy hiểm. Gặp tình huống bất ngờ mà luống cuống xử lý không chuẩn rất dễ gây tai nạn liên hoàn, vì đó vốn là làn xe chạy tốc độ tối đa cho phép, dành cho các xe muốn vượt.

Mình lái non, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống thì đi chậm là đúng rồi, nhưng nếu như vậy thì cớ gì cứ phải chạy ở làn 1. Thay vào đó, xe tập lái nên đi ở làn ngoài cùng bên phải, sát làn dừng khẩn cấp, sẽ an toàn hơn, cũng không gây ảnh hưởng tới người khác. Bao giờ lái tốt hơn, tự tin hơn, không cần thầy ngồi kèm bên cạnh, không cần dùng tới xe tập lái có phanh phụ thì hãy di chuyển dần ra làn 2, rồi tới làn 1 cũng chưa muộn.

Đồng ý là phải trải qua cọ xát thực tế, đi nhiều, xử lý nhiều tình huống... thì tài non mới "lên tay", có phản xạ tốt, có kỹ năng tốt, mới thành tài già, nhưng xin đừng biến đường cao tốc, nhất là làn số 1, thành nơi tập lái theo đúng nghĩa cơ bản nhất.

Ngoài ra, cũng cần siết quy định với thầy dạy lái, với cơ sở sở hữu xe tập lái. Nếu xe tập lái vi phạm luật giao thông, để xảy ra tai nạn thì thầy dạy lái và cơ sở sở hữu xe tập lái cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, bị phạt tiền, bị treo giấy phép thì họ mới hướng dẫn, nhắc nhở và giám sát học viên một cách nghiêm túc. Việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh phải bắt đầu từ khâu đào tạo.

Độc giả Lê Hùng

