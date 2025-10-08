Đặt niềm tin nhầm thợ sửa xe máy, người dùng phải trả “học phí” gấp đôi

Sau các trận mưa lớn gây ngập, hàng loạt phương tiện bị ngâm trong nước. Cửa hàng sửa xe vì thế hầu như không ngớt việc, song cũng bởi vậy mà phát sinh tình trạng "chặt chém".

Đó cũng là trường hợp của anh Nguyễn Trung Dũng (Hà Nội). Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, sinh viên này kể về trải nghiệm không tốt khi mang chiếc Yamaha Sirius ngập nước đi sửa: “Xe chỉ cần xả nước cổ ống xả, vệ sinh bugi, thay lọc gió và dầu máy nhưng hóa đơn cuối lên tới 640.000 đồng”.

Cụ thể, chiếc Sirius bị ngập nước khi đang gửi tại bãi đỗ xe ký túc xá của một trường đại học ở Cầu Giấy (Hà Nội). Sau khi phát hiện, Dũng dắt xe tới một cửa hàng sửa chữa ở khu vực lân cận. Thợ kiểm tra, xác nhận là nước chưa vào đến động cơ, chỉ cần xả nước ở cổ ống xả, vệ sinh bugi và thay mới lọc gió, dầu máy.

Một chiếc xe máy được thay dầu mới sau khi ngập nước (Ảnh minh họa).

“Lúc xác nhận sửa chữa thì cửa hàng cho biết lọc gió cho chiếc Sirius không có sẵn, cần mua ngoài. Sau đó họ tính chi phí cho phụ tùng này là 300.000 đồng. Bên cạnh đó, tiền dầu máy là 140.000 đồng và tiền công thợ là 200.000 đồng”, Dũng kể lại.

Lúc thanh toán, Dũng nói rằng đã cảm thấy chi phí này cao, song không tiện thắc mắc. “Có lẽ họ thấy không phải khách quen, nhất là khi mình sinh viên, nên được đà "chặt chém" cũng nên", Dũng cho biết.

Sau khi về nhà và tìm hiểu, Dũng thấy rằng lọc gió của Yamaha Sirius được bán với mức giá 70.000-100.000 đồng tùy loại, tiền công thợ cũng đắt hơn bình thường còn chi phí thay dầu thì hợp lý.

“Mình có tham khảo một số bạn bè cũng sửa xe với lỗi tương tự, đa phần nói thợ lấy tiền công khoảng 100.000 đồng”, Dũng nói thêm.

Tham khảo một cửa hàng sửa xe máy trên phố Đội Cấn (Hà Nội), anh Vũ Văn Thành, chủ cơ sở xác nhận với phóng viên báo Dân trí: “Với những chiếc xe bị ngập nước nhưng chưa vào máy, đúng là chỉ cần tháo cổ ống xả để xả nước, vệ sinh bugi, thay dầu máy và thay lọc gió nếu bộ phận này bị lọt nước”, anh nói.

Trong đó, chi phí thay dầu một chiếc xe số theo người thợ này là khoảng 80.000-150.000 đồng tùy loại dầu. Lọc gió Yamaha Sirius loại chính hãng có giá 150.000 đồng, còn loại rẻ có giá 70.000 đồng. Tổng tiền công sẽ tầm khoảng 50.000-100.000 đồng tùy tình trạng ngập nước.

Bên cạnh đó, thợ này cũng nhấn mạnh: “Xe số có kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp hơn xe ga nên thường tiền công sửa chữa không cao, đặc biệt khi những trường hợp ngập vừa phải thì xe không cần phải hạ máy”.

Như vậy, cửa hàng sửa chữa mà Dũng chọn để khắc phục chiếc Yamaha Sirius ngập nước đã lấy tiền cao gấp đôi giá thị trường.

"Sửa xe tận nơi hoặc sửa chữa vào đêm hôm thì có thể lấy công cao hơn một chút, tính thêm phí đi lại, chứ bình thường mà lấy đắt như này thì "chặt chém" khách hàng quá", anh Thành nhận xét.

Để tránh tình trạng tương tự, người dùng nên chọn những cửa hàng sửa xe có uy tín. Khi sửa chữa tại những cửa hàng không quen, cần tham khảo chi phí, giá cả trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

"Tốt nhất nên hỏi giá, thống nhất phương án sửa chữa và số tiền ngay từ đầu. Tránh trường hợp thợ tháo ra xong mới báo giá, dễ bị đưa vào thế khó. Giá cả phụ tùng giờ hầu hết đều có thể tham khảo trên mạng, ngoài cửa hàng có thể đắt rẻ hơn nhưng cần phải hợp lý", anh Thành nói thêm.