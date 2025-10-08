Nhiều chủ xe bày nhau dùng bạt để chống ngập ô tô, chi phí rẻ mà hiệu quả

Hai trận bão lớn liên tiếp đổ về Việt Nam trong vòng 1 tuần gây ngập nước tại nhiều nơi. Tình trạng mưa lớn khiến hàng nghìn phương tiện chết máy, thủy kích, đặc biệt là ô tô, gây thiệt hại đáng kể về tài sản cho người dân.

Trước tình hình này, nhiều người dùng đã bày nhau cách phòng chống ngập nước cho ô tô. Trong đó, các tấm bạt được đông đảo chủ xe khuyên dùng, do có chi phí thấp, dễ mua và dễ sử dụng.

Theo đó, các chủ xe mách nhau sử dụng một tấm bạt lớn lót từ dưới sàn xe và bọc lên tới trần, hoàn toàn “gói” lại chiếc xe hoặc treo 4 góc của tấm bạt lên. Chất liệu nilon trong các tấm bạt giúp ngăn cách nước, từ đó đem lại hiệu quả chống ngập tốt.

Một chiếc Kia Carnival được lót bạt nửa thân dưới để chống nước (OFFB).

Tuy nhiên, với những vùng mưa lớn có khả năng ngập sâu tới hơn 1m, các chủ xe khuyên nhau bổ sung một số thao tác khi kết hợp sử dụng bạt. Cụ thể, một người dùng tại Hà Giang đã lót một tấm phao lớn dưới lớp bạt, sau đó lái ô tô vào giữa tấm bạt để tiến hành “gói ghém”.

Chủ xe tại Hà Giang sử dụng phao kèm tấm bạt lớn được sử dụng trong xây dựng (Ảnh: OFFB).

Đến sáng ngày 7/10, cơn mưa lớn trút xuống các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng từ bão Matmo khiến ngôi nhà của chủ xe trên nhanh chóng ngập nặng. Tuy nhiên, chiếc Peugeot trên vẫn an toàn do được bọc bạt và lót phao.

Với mực nước ngập lên tới hơn 1m, chiếc xe vẫn nổi dễ dàng và được bảo vệ kỹ càng bởi các lớp bạt (Ảnh: OFFB).

Trước những chia sẻ trên, nhiều người dùng đồng tình đây là cách chống ngập nước ô tô hiệu quả. Nhưng theo chia sẻ của tài khoản mạng xã hội Phạm Dũng, việc sử dụng bạt xây dựng để bọc ô tô sẽ khiến xe bị “trầy xước nhẹ ở các góc” khi tháo dỡ.

Tuy nhiên, một số thành viên khác khác cho rằng chi phí khắc phục các vết xước vẫn rẻ hơn nhiều so với việc xe bị ngập nước dẫn tới giảm giá trị khi bán lại. Một số người dùng khác cho rằng chủ xe có thể sử dụng các loại bạt chống nước chuyên dụng cho ô tô, nhưng chi phí có thể lên tới 5 triệu đồng/tấm.