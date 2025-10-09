Dùng bạt nhưng không cố định, chủ xe tá hỏa tìm ô tô trôi theo dòng nước lũ

Mới đây, một người dùng tại Thái Nguyên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng tìm kiếm hai chiếc ô tô của gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Một video chia sẻ đã quay được cảnh một trong hai chiếc xe này di chuyển theo dòng nước.

Đoạn video ghi lại cảnh một trong hai chiếc xe trôi theo dòng nước lũ (Nguồn: Anh Ngọc).

Chi tiết hơn về vụ việc, hai chiếc xe là mẫu Hyundai Grand i10 và Mitsubishi Attrage, được đỗ tại bãi gửi xe. Trước khi nước lũ về Thái Nguyên, gia đình chủ xe đã cẩn thận khi bọc kín hai phương tiện trên bằng những tấm bạt lớn.

Đây cũng là biện pháp chống ngập cho ô tô được nhiều người chia sẻ và khuyên dùng trong đợt mưa bão này. Tuy nhiên, chủ xe tại Thái Nguyên đã không lường hết được tình hình thời tiết và không buộc cố định, khiến hai mẫu ô tô trên nổi lên và bị trôi đi khi nước lũ dâng cao.

Hai chiếc ô tô được bọc kín bằng bạt trước khi lũ về Thái Nguyên (Ảnh: Anh Ngọc).

Trong đoạn video trên, một số người dân đã hô hào giữ lại chiếc ô tô bị trôi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tránh làm vậy bởi nếu không cẩn thận sẽ làm rách bạt khiến nước có thể xâm nhập vào bên trong ô tô, từ đó vô tình hủy hoại tài sản của người khác.

Trường hợp trên có thể xem là một bài học kinh nghiệm với những người dùng bạt để chống ngập cho ô tô. Đây được xem là phương pháp có chi phí thấp, dễ thực hiện, hiệu quả nhờ lớp bạt có khả năng ngăn cách nước tốt. Song cũng vì vậy mà ô tô bọc bạt dễ bị trôi đi khi nước ngập sâu.

Một chủ xe tại Hà Giang cũng bọc bạt cho ô tô. Chiếc xe dễ dàng nổi với mức nước dâng cao hơn 1m, nhưng vì phát hiện kịp nên xe không bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: OFFB).

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện, người dùng nên tìm điểm neo để buộc cố định, tránh để xe bị trôi như trường hợp trên. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng loại bạt xây dựng có giá rẻ thường có bề mặt thô nhám, nên có thể gây xước xe khi bọc kín ô tô.

Nếu cẩn thận hơn, chủ xe có thể sử dụng các loại bạt chuyên dụng cho ô tô, chi phí khoảng vài triệu đồng mỗi bộ cho loại "phao" này, tốn kém hơn so với dùng bạt thông thường.