Các kiểu chống ngập ô tô và xe máy mùa bão, người Việt ngày càng cẩn thận

Ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão Matmo, cơn mưa lớn đã trút xuống khu vực Hà Nội từ sáng sớm ngày 7/10. Nhiều tuyến đường ngập sâu gây khó khăn cho người dân khi di chuyển trong giờ cao điểm đi làm, nhưng khác với cơn mưa lớn cách đây một tuần, nhiều người không cố gắng lội nước, lựa chọn chờ đợi nước rút để bảo vệ phương tiện một cách an toàn.

Trên nhiều tuyến phố, các gara ô tô đều có cách thức riêng để bảo vệ tài sản, trong đó phổ biến nhất là việc xếp gạch để kê bánh xe, giúp những chiếc ô tô nằm ở khoảng an toàn so với mực nước ngập. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chủ một gara tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Sau trận mưa khủng khiếp cách đây một tuần, tôi cũng không dám chủ quan nữa”.

Chủ gara này cho biết, anh đã huy động các đồng nghiệp và nhân viên chủ động “sơ tán” các mẫu ô tô được bày bán. Với những chiếc xe sang, anh lựa chọn đi gửi ở những khu vực có nền đất cao không bị ảnh hưởng bởi mưa ngập như trận mưa lớn cách đây 1 tuần.

Những chiếc ô tô được nâng cao thêm nửa mét so với mặt đường để tránh mưa ngập (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, những mẫu xe có giá trị thấp hơn không kịp di chuyển được nâng cao tại gara bằng cách xếp gạch. Chủ gara này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dự báo thời tiết và duy trì các biện pháp phòng ngập cho đến khi thời tiết ổn định trở lại.

Với những người dùng ô tô ở khu vực chịu ảnh hưởng nhiều bởi tâm bão, nhiều biện pháp bảo vệ xe hơi được áp dụng. Trong đó, phổ biến nhất là việc bọc kín hoặc sử dụng các vật liệu giúp xe tránh gặp va đập.

Một chiếc xe được bọc đệm quanh xe nhằm hạn chế nguy cơ bị va đập gây vỡ kính hoặc móp méo thân xe (Ảnh: An toàn giao thông - Văn hóa giao thông).

Giải pháp gói nửa thân dưới hoặc cả chiếc ô tô trong bạt nilon, thậm chí treo xe lên như trong hình, được một số người dân lựa chọn để bảo vệ xe phòng trường hợp nước ngập cao (Ảnh: OFFB).

Một chủ xe “gói” toàn bộ chiếc ô tô cá nhân trong bạt lớn nhưng quên cố định, khiến xe bị trôi khi mưa ngập (Ảnh: OFFB).

Với xe máy, người dân Hà Nội dường như cũng rút kinh nghiệm từ trận mưa lớn cách đây 1 tuần. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, sáng 7/10, tại các điểm ngập nước, nhiều người lựa chọn việc dắt xe qua vùng ngập thay vì nổ máy và cố lội nước.

Việc dắt xe qua vùng ngập tuy có thể khiến nước lọt vào pô xe nhưng sẽ hạn chế lọt vào máy hay các bộ phận bơm xăng. Do đó, chi phí vệ sinh sẽ chỉ rơi vào khoảng 100.000-200.000 đồng, do các thợ sửa chữa chỉ cần tháo cổ pô để xả nước là xe có thể nổ máy và di chuyển bình thường.