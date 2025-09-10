Sắp hết lo quá tốc độ, chịu cảnh “rùa bò” trên cao tốc nhờ thay đổi từ CSGT

Tôi là một độc giả trung thành của báo Dân trí và cũng là người thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc tại Việt Nam. Gần đây, tôi rất mừng khi đọc được thông tin về hai thay đổi mới trong công tác quản lý giao thông, được đưa ra bởi Cục CSGT.

Lực lượng chức năng điều chỉnh lại tốc độ, phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đầu tiên là quy định xe tải không được chạy ở làn sát dải phân cách – vốn được coi là “làn vượt”. Thực tế không ít xe tải trọng lớn di chuyển chậm rãi ở làn này, vô tình gây cản trở dòng phương tiện nhỏ hơn, tạo nên tình huống nguy hiểm khi các xe con buộc phải vượt từ bên phải.

Bên cạnh đó, đã có không ít vụ tai nạn và ùn tắc gây ra do xe tải chạy chậm ở làn ngoài, rồi chuyển làn đột ngột; quy định mới sẽ hạn chế tối đa nguy cơ này. Việc phân làn, tổ chức giao thông trong đó cấm xe tải đi vào làn 1 trên cao tốc sẽ tăng tính đồng bộ trong tổ chức giao thông, góp phần xây dựng văn hóa lái xe an toàn và trách nhiệm.

Trước mắt việc này được thí điểm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Các phản hồi ban đầu rất tích cực và tôi tin rằng đây là kết quả tất yếu, rất mong sẽ sớm được nhân rộng ra nhiều tuyến đường phù hợp.

Việc sơn tốc độ tối đa trên mặt đường sẽ giúp tài xế dễ quan sát hơn, tăng tính tuân thủ giao thông (Ảnh: Otosaigon).

Thứ hai là đề xuất in tốc độ tối đa ngay trên mặt đường. Khi tham gia giao thông hiện nay, tôi và không ít tài xế gặp khó khăn khi chỉ dựa vào biển báo bên đường. Trên cao tốc, tốc độ di chuyển nhanh, khoảng cách giữa các biển báo có khi khá xa, dẫn đến tình trạng người lái hoặc quên, hoặc phải nhìn sang bên, gây mất tập trung.

Việc in trực tiếp tốc độ tối đa xuống mặt đường giúp giải quyết triệt để hạn chế này. Chỉ cần nhìn phía trước là tài xế đã nắm được tốc độ cho phép, không lo bị bất ngờ bởi biển báo “ẩn” sau dải cây xanh hay xe tải lớn. Cách làm này vừa trực quan, vừa góp phần giảm tình trạng vi phạm do nhầm lẫn.

Tôi có xem tại một số nước thì họ đã áp dụng việc in tốc độ tối đa cũng như một số biển báo ngay trên mặt đường từ lâu rồi. Mong rằng đề xuất sẽ được triển khai rộng rãi để việc tham gia giao thông tại Việt Nam trở nên thuận tiện và văn minh hơn. Song song với đó cũng cần bố trí các biển báo khác dễ quan sát.

Còn nhiều việc phải làm nhưng từ hai thay đổi trên cho tôi cảm nhận về một tư duy quản lý giao thông hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Giải pháp đều được đưa ra để phục vụ cho sự an toàn và tiện lợi của người tham gia giao thông, vừa quản lý bằng cách răn đe, xử phạt nhưng cũng quản lý bằng cách hướng tới việc tuân thủ tốt hơn.

Một hệ thống giao thông an toàn và thông suốt chính là "mạch máu" của nền kinh tế. Khi giao thông thuận lợi, thời gian vận chuyển hàng hóa và di chuyển của con người được rút ngắn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, một môi trường giao thông an toàn sẽ tạo dựng niềm tin vững chắc cho cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Độc giả Tuấn Minh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.