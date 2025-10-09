Nissan định vị Tekton cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc SUV cỡ nhỏ như Hyundai Creta và Kia Seltos, nên đã chọn Patrol làm nguồn cảm hứng thiết kế chính cho Tekton. Dự kiến xe sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2026.

Lấy cảm hứng từ dòng SUV lớn nhất của Nissan là Patrol, tân binh Tekton sở hữu ngoại hình cơ bắp và ấn tượng (Ảnh: Nissan).

Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô vuông vức và dải đèn định vị LED nối liền, ôm lấy cụm đèn pha LED thanh mảnh. Ở giữa lưới tản nhiệt có hai dải chrome nằm vắt ngang, với logo Nissan mới đặt ở giữa.

Cản trước của Tekton cũng rất khỏe khoắn, với các chi tiết màu bạc ốp hai bên, cùng 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước.

Ở hông xe, phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Patrol thể hiện rõ qua bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn, viền cửa hình chữ C, các ốp vòm bánh xe bản dày và ốp chân cửa.

Xe còn có thanh giá nóc màu bạc, tay nắm cửa sau ẩn trong cột C, và phần hông sau tạo hình nổi bật. Tổng thể thân xe mạnh mẽ và vững chãi.

Tekton sẽ sử dụng nền tảng CMF-B tương tự mẫu Renault Duster thế hệ mới sắp ra mắt (Ảnh: Nissan).

Phía sau, Tekton được trang bị dải đèn hậu LED kéo dài tương tự ở phía trước, nối liền với cụm đèn LED định vị hình chữ C. Cánh gió được tích hợp trên nóc, trong khi cản sau dày dặn, nhấn mạnh phong cách thể thao cho xe.

Nissan hiện vẫn chưa công bố hình ảnh nội thất của Tekton. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có đầy đủ các tính năng tiện nghi như các mẫu SUV cỡ nhỏ hiện nay. Các trang bị đáng chú ý có thể bao gồm: màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa...

Về an toàn, Tekton có thể sẽ được trang bị 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe điện tử (ESC), cùng một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

Tại thị trường Ấn Độ, Nissan Tekton nhiều khả năng sẽ có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 1.3L, sản sinh công suất khoảng 152 mã lực và mô-men xoắn 250Nm. Động cơ này có thể đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (DCT).

Một tùy chọn khác là động cơ mild-hybrid với công suất khoảng 129 mã lực và mô-men xoắn 230Nm.

Trong tương lai, có thể sẽ có thêm các phiên bản chạy bằng khí nén (CNG), hybrid và thuần điện.