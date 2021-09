Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thị sát đời sống người dân tại TPHCM

Chiều 22/9, Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác - dẫn đoàn đã kiểm tra đột xuất nhiều địa bàn tại TPHCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, đoàn đã khảo sát nhiều khu dân cư của Quận 11, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường của quận này, thăm hỏi tình hình đảm bảo an sinh, sức khỏe của nhiều hộ gia đình F0, hộ buôn bán lương thực, thực phẩm để nắm bắt những khó khăn, khúc mắc của người dân.

Trong buổi kiểm tra đột xuất tại phường 10 (Quận 11) Thứ trưởng đã hỏi thăm và động viên gia đình 8 người từng là F0.

Tổ công tác đã tìm hiểu các vấn đề an sinh, hỗ trợ từ chính quyền địa phương đối với người dân như việc tiêm vắc xin, hỗ trợ túi an sinh, chính sách hỗ trợ tiền mặt,... đồng thời nắm bắt thêm nguyện vọng của người dân đối với chính quyền địa phương trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chị Lê Thị Tuyết Mai (đường Lạc Long Quân, phường 10, Quận 11) cho biết gia đình có 8 người trước đó đều là F0, có 3 người bị nặng phải cấp cứu ở bệnh viện, còn lại các thành viên khác đều tự điều trị tại nhà. May mắn là sau gần 2 tuần thì tất cả mọi người đều khỏi bệnh và đã về nhà.

"Sau khi khỏi bệnh vẫn gặp nhiều khó khăn, cả gia đình hiện đều phải ở nhà, người già, trẻ nhỏ không có thu nhập, hai vợ chồng thì thất nghiệp. Tuy nhiên, đến nay chưa được nhận hỗ trợ tiền mặt để trang trải cuộc sống, địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm vài lần trong thời gian cách ly", chị Mai nói.

Ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND Quận 11 cũng đã báo cáo tình hình phòng chống dịch, công tác hỗ trợ an sinh trên địa bàn cho Tổ công tác đặc biệt trong chiều 22/9.

Theo ông Long, hiện trên địa bàn đã rà soát và nắm được 39 trường hợp là trẻ em mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì Covid-19. Những trường hợp đó địa phương đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ và hỗ trợ mua máy tính bảng, thiết bị để các em học online. Đồng thời cũng vận động thêm các mạnh thường hỗ trợ các em chi phí ăn học đến khi hết cấp đại học.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, việc các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ, chu cấp nuôi dưỡng cho trẻ mồ côi thể hiện tình cảm và tính nhân văn của truyền thống dân tộc, tuy vậy, chính quyền cũng cần sát sao, đồng hành để đảm bảo các bé được học tập, phát triển, trưởng thành trong điều kiện môi trường lành mạnh nhất, an toàn nhất để không bị mặc cảm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Tổ công tác cũng tới ghi nhận tình hình đảm bảo an sinh của người dân tại khu vực phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), đây là khu vực tập trung chủ yếu là công nhân của các nhà máy, xí nghiệp, nhiều ngày qua họ thất nghiệp, mất thu nhập do các công ty đóng cửa.

Anh Nguyễn Văn Lào (khu phố 3, tổ 26, phường Tân Tạo A) cho biết, sau khi thấy các địa phương khác đã phát tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân tới đợt thứ 2, nhưng khu vực mình sống lại chưa có ai được hỗ trợ, anh và nhiều người khác đã nhiều lần phản ánh với địa phương, gửi đơn đề nghị hỗ trợ lên UBND phường, nhưng chưa được giải quyết.

"Cả xóm tôi khoảng 30 hộ dân nhưng chưa ai được nhận được đồng tiền hỗ trợ nào, gói an sinh cũng chưa có luôn, chỉ nhận được 15 kg gạo", anh Lào bày tỏ.

Trước đó, sáng 22/9, trong cuộc họp sơ kết, đánh giá kết quả công tác của Tổ công tác đặc biệt sau 2 tháng (19/7 - 20/9/2021) hoạt động. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, sau 2 tháng trực tiếp đôn đốc việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác an sinh xã hội cho người dân tại các tỉnh, TP phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cơ bản được đảm bảo.

Việc hỗ trợ được người dân, người lao động, người sử dụng lao động một cách kịp thời đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

"Tuy nhiên, trong thời gian tới, Tổ công tác cần bám sát hơn nữa mục tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện một cách đồng bộ các Kế hoạch công tác theo Quyết định của Bộ trưởng để các mặt công tác của Tổ đạt hiệu quả cao hơn, trong đó chú trọng việc theo dõi về tình hình đời sống công nhân, người lao động mất việc làm, khảo sát đánh giá về nhu cầu việc làm, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu với Bộ ban hành các chính sách phù hợp đối với lĩnh vực này khi các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.