Phải đảm bảo tốt an sinh người dân mới an tâm chống dịch

Thực hiện sự phân công của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), ngày 30/8 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐ-TB&XH tại các tỉnh thành phía Nam cùng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Sóc Trăng cần khẩn trương hơn nữa

Tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi thông tin về hội nghị trực tuyến sáng ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Theo Thủ tướng, trong 23 tỉnh, thành đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có 6 tỉnh đang kiểm soát được dịch bệnh gồm: Sóc Trăng, Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Do vậy, Sóc Trăng cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được để khống chế dịch và ổn định đời sống người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng ngày 30/8 (Ảnh: Cao Xuân Lương)

"Theo báo cáo, số ca mới tại Sóc Trăng đã có dấu hiệu giảm rõ rệt, trong ngày 29/8 đã không ghi nhận ca mắc mới. Đây là một tín hiệu đáng mừng và cần phải tiếp tục duy trì, sớm thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", Thứ trưởng đánh giá.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Sóc Trăng cần nâng cao hơn nữa công tác an sinh để người dân an tâm chống dịch.

"Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các địa phương phải coi an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Bộ trưởng cũng thường xuyên đôn đốc vấn đề chăm lo đời sống an sinh cho người dân. Do vậy, tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm hơn nữa công tác an sinh, để không ai bị bỏ lại phía sau. Phải đảm bảo an sinh thì người dân mới an tâm chống dịch", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đôn đốc.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần khẩn trương hơn nữa trong việc thực hiện các chính sách khác thuộc Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp Ngân hàng Chính sách, BHXH tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ cho lao động ngưng việc trước ngày 15/9/2021 theo ý kiến của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/8 với các địa phương.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi tặng quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid- 19 ở ấp Trà Canh, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Quang Bình).

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác của tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp báo cáo Bộ và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng sự quan tâm của Thủ tướng Chính Phủ, các bộ, ngành đối với tỉnh, nhất là việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào hy vọng thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ của Trung ương cho tỉnh để sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Cùng ngày, Tổ công tác đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 và tặng quà cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19 tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Đã hỗ trợ gần 38 nghìn lao động tự do với số tiền 56,8 tỷ đồng. Cũng tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB-XH, đại diện UBND tỉnh cho biết: Về việc thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, tới nay, số đơn vị sử dụng lao động giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.085 đơn vị, với tổng số lao động 36.623 người, số tiền giảm gần 1,8 đồng; số tiền tạm tính giảm đến tháng 6/2022 gần 10,8 tỷ đồng. Địa phương cũng đã trích ngân sách của tỉnh để chi cho nhóm lao động tự do, tính đến ngày 26/8, đã có 11/11 đơn vị đã hoàn thành chi hỗ trợ 100% cho người lao động đủ điều kiện hưởng cho 37.882 người với tổng kinh phí trên 56,8 tỉ đồng (có 6.554 người bán vé số lẻ). Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật cho 31 viên chức hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, kinh phí thực hiện 115 triệu đồng; hỗ trợ cho 3 người lao động là hướng dẫn viên du lịch... Về phân bổ gạo cho các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 1409 ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các đơn vị địa phương đã và đang trao tận tay người dân. Theo Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Do diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, một số khu vực thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để phòng chống dịch, một số cán bộ cấp xã phải chấp hành cách ly tập trung và cách ly tại gia đình nên việc lập danh sách những người được hỗ trợ chưa đầy đủ....

