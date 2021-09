Trao 800 túi an sinh đến lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Chiều 17/9, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cùng bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã đại diện trao 800 túi an sinh có tổng trị giá 450 triệu đồng đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn tại địa bàn 3 phường: Yên Hòa, Trung Hòa, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự buổi trao 800 túi an sinh đến người lao động tự do gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo đó, 800 túi an sinh gồm các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo, nước mắm, dầu ăn, rau xanh, cá ngừ đóng hộp... được bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam", do Báo điện tử Dân trí phát động đã được trao đến người lao động tự do gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, .

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cho biết, "đại dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua đã gây ra những tác động rất lớn, kéo dài trên toàn thế giới và ở Việt Nam.

Tại Việt Nam đợt dịch bùng phát lần thứ tư này đã kéo dài và gây ra những tác động rất nghiêm trọng đối với kinh tế cũng như an sinh xã hội. Chương trình "Kiên cường Việt Nam" do Báo Dân trí phát động thu hút được sự đồng hành, ủng hộ của bạn đọc, cũng như các doanh nghiệp trên cả nước".

Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết, "chúng tôi rất vui mừng khi những lao động tự do đang mắc kẹt trên địa bàn của 3 phường là Yên Hòa, Trung Hòa, Quan Hoa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo điện tử Dân trí. Túi an sinh là món quà rất thiết thực, ý nghĩa được gửi tới các gia đình lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Bà Hoa chia sẻ thêm, Báo Dân trí là một tờ báo rất gần gũi với người dân, phản ánh chân thực khách quan đời sống nhân dân. Đặc biệt, Báo Dân trí có chuyên mục Nhân ái đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí; Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội trao túi an sinh đến đại diện các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ông Trần Ngọc Quý sinh 1938 ở (phường Yên Hòa) thay mặt cho 800 người được nhận túi an sinh từ Chương trình "Kiên Cường Việt Nam" trao tặng, gửi lời cảm ơn đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội, Báo điện tử Dân trí, chính quyền địa phương quận Cầu Giấy và bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Hà Nội.

Trong thời gian qua, Báo điện tử Dân trí đã thực hiện chương trình huy động nguồn lực xã hội, các tổ chức doanh nghiệp để ủng hộ trang thiết bị y tế tới các bệnh viện tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19 trên cả nước.

Vào tháng trước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm trao tặng hàng vạn suất cơm nghĩa tình và hàng nghìn túi an sinh đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cùng bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết thêm, Cầu Giấy là địa bàn có dân số rất đông, hiện nay quận có khoảng 30 vạn người. Trong thời gian qua, quận Cầu Giấy đã làm tốt công tác an sinh xã hội.

Từ năm 2017 quận không còn hộ nghèo, năm 2020 Cầu Giấy là một trong 2 đơn vị không còn hộ cận nghèo. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, Cầu Giấy lại có rất nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn cần phải quan tâm giúp đỡ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cùng bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy trao túi an sinh tới chị Vũ Thị Trầm (Xuân Trường, Nam Định). Chị Trầm là lao động tự do thu mua đồng nát hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường Trung Hòa. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chị cùng 2 người khác sống cùng một phòng trọ không thể về quê, trong suốt thời gian giãn cách, mọi người chỉ ở trong nhà.

Bà Phạm Thị Chanh cùng chồng thuê trọ 19 năm trong một căn phòng nhỏ trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy). Bà Chanh hàng ngày thu gom phế liệu còn chồng chạy xe ôm, 2 vợ chồng vui mừng đón nhận món quà là túi an sinh từ tay Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí.

Bên trong túi an sinh có 9 loại thực phẩm thiết yếu gồm; dầu ăn, nước mắm, 5kg gạo, bột ngọt, lạc, mỳ, bánh ngọt, cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật, xà bông.

Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 2000 quê ở (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), chân ướt chân ráo xuống Hà Nội làm thuê được 2 tháng thì dịch bùng phát. Trong suốt thời gian giãn cách không thể đi làm, Uyên tiêu hết 6 triệu đồng tiền tiết kiệm. Uyên cho biết, mình không thể về nhà, hoàn cảnh gia đình ở quê cũng khó khăn nên bố mẹ không có tiền gửi xuống.

"Nhiều lần gọi điện về nhà em đều bật khóc, muốn về quê lắm nhưng không thể về được vì về phải cách ly 21 ngày. Em cố gắng cầm cự ở lại, vừa nhận quà cứu trợ vừa vay mượn để sống qua ngày đợi dịch đi qua để được đi làm trở lại", Uyên nói.

Chị Đỗ Thị Sim năm nay 39 tuổi, quê ở (xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) hiện thuê trọ ở phường Yên Hòa (Cầu Giấy). Chồng chị Sim mất cách đây 11 năm, chị Sim một mình nuôi 3 con. Trước chị làm thuê cho một quán bún chả, mỗi tháng nhận 5 triệu tiền lương. Dịch bệnh khiến chị mất việc, 4 mẹ con đang thuê phòng trọ 2 triệu/ tháng. Con út học ở quê, lên Hà Nội chơi với mẹ từ trước khi dịch bùng phát sau đó mắc kẹt không thể về đi học trở lại.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết, trên địa bàn quận hiện có 23 trường đại học, học viện, cao đẳng. Theo số liệu của công an quận thống kê, số liệu tuyển sinh của các trường đại học, nếu đi học sẽ có hơn 110 nghìn sinh viên. Quận Cầu Giấy đã rà soát từng hộ được nhận hỗ trợ qua 4 đợt giãn cách, tất cả sinh viên, lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn hiện đang ở trên địa bàn đều nhận được quà hỗ trợ. Quận đã hỗ trợ được trên 44 nghìn lượt người, có người nhận được 2,3 lần. Lực lượng sinh viên, lao động tự do nhờ vào sự quan tâm của chính quyền, tổ chức xã hội, không có ai bị bỏ lại phía sau. Hy vọng Hà Nội sẽ sớm kiểm soát được dịch Covid-19 để cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Trọng Trinh - Hương Hồng

Ảnh: Quân Đỗ

Video: Nguyễn Bắc