Fed hạ lãi suất 0,25%, đưa nhiều tín hiệu cảnh báo quan trọng

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%, xuống phạm vi 3,5-3,75%, theo CNBC.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết xét về mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm đối với mục tiêu lãi suất liên bang, Ủy ban sẽ cần đánh giá một cách thận trọng dựa trên các yếu tố như dữ liệu kinh tế mới, triển vọng kinh tế đang thay đổi và cán cân rủi ro.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết mức giảm mới giúp Fed ở vị thế "dễ thở" hơn. "Chúng tôi đang ở vị trí tốt để quan sát sự diễn biến của nền kinh tế, nhưng các quyết định tiếp theo cho tháng 1 vẫn chưa được đưa ra", ông nói.

Cơ quan này đánh giá triển vọng ngày càng thiếu chắc chắn, lạm phát đã tăng tốc so với đầu năm và vẫn ở mức cao. Fed dự kiến chỉ giảm lãi suất một lần mỗi năm trong 2 năm tới, với mức 25 điểm cơ bản.

Diễn biến lãi suất của Fed (Ảnh: Reuters).

Các dự báo tuần này của Fed chịu ảnh hưởng lớn do Chính phủ Mỹ đóng cửa trong 43 ngày từ tháng 10 đến tháng 11.

Những báo cáo kinh tế chính thức gần nhất về thị trường lao động và lạm phát chỉ có dữ liệu đến tháng 9, buộc các nhà hoạch định chính sách phải dựa vào ước tính tư nhân, khảo sát nội bộ và trao đổi với doanh nghiệp, cộng đồng.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đề cử người kế nhiệm vào đầu năm tới, sau đó là quá trình phê chuẩn tại Thượng viện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chi phí vay rẻ hơn để thúc đẩy thị trường nhà ở. Tuy nhiên, việc chiều theo mong muốn đó sẽ đặt ra rủi ro cho chủ tịch Fed kế nhiệm, trong bối cảnh nhiều dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế 2026 vẫn khá vững chắc khi chi tiêu tiêu dùng được hỗ trợ bởi các khoản hoàn thuế lớn, kéo theo lạm phát dai dẳng hơn.

“Dù ai lãnh đạo Fed, chính các điều kiện kinh tế mới là yếu tố quyết định chính sách tiền tệ”, ông James Engelhof, kinh tế trưởng Mỹ của BNP Paribas, nhận định trong buổi họp báo về triển vọng 2026.

Ông dự báo tăng trưởng và lạm phát khoảng 3% sẽ chỉ cho phép một lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, sau đợt hạ lãi suất tuần này. “Dữ liệu sẽ không ủng hộ một lộ trình nới lỏng mạnh”, ông Engelhof nhận định.

Điều đó có thể đưa chủ tịch Fed kế nhiệm vào tình thế giống ông Jerome Powell là chịu áp lực từ ông Trump yêu cầu giảm lãi suất trong khi nền kinh tế lại cần siết chặt hơn là kích thích.