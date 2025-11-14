Cỗ máy lợi nhuận của "bà trùm" Mailisa: Loạt dịch vụ, mỹ phẩm tiền triệu

Ngày 13/11, lực lượng cảnh sát đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thu hút sự chú ý của dư luận. Việc kiểm tra được thực hiện đồng loạt từ sáng đến chiều. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ lâu đời và nổi tiếng nhất tại Việt Nam, được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TPHCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi thẩm mỹ viện quy mô toàn quốc với quy mô hơn 2.000 nhân viên.

Bà Phan Thị Mai là chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh: Mailisa).

Thẩm mỹ viện Mailisa được quảng cáo rầm rộ với nhiều dịch vụ làm đẹp như: Phục hồi da mụn xóa nám, xóa thâm, xóa bớt sắc tố, đồi mồi, tàn nhang, lấp đầy sẹo rỗ đến làm đẹp thẩm mỹ như triệt lông, phun môi, phun mày, phun mí… với tiêu chí hàng hiệu giá bình dân.

Các dịch vụ dao động hàng trăm đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn, phun mày giá 1,5 triệu đồng; phun mí 600.000 đồng; phun môi 2 triệu đồng; điều trị mụn, sẹo, nám, sắc tố dao động 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng...

Ngoài ra, thẩm mỹ viện này còn cung cấp nhiều dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, giới thiệu là thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, an toàn tuyệt đối. Các dịch vụ dao động 3-15 triệu đồng, chẳng hạn nâng mũi giá 15 triệu đồng, độn cằm giá 14 triệu đồng...

Bên cạnh đó, chuỗi thẩm mỹ viện này cũng thường xuyên livestream bán mỹ phẩm trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok. Đáng chú ý là sản phẩm có thương hiệu Doctor Magic được thẩm mỹ viện giới thiệu là nhập khẩu chính hãng, do thẩm mỹ viện Mailisa cung cấp và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Các sản phẩm được bán theo dạng combo giá lên đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi Doctor Magic giá 2,55 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ tái tạo da giá 3,85 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ sẹo rỗ giá 3 triệu đồng...

Các sản phẩm thuộc thương hiệu Doctor Magic được chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa kinh doanh với giá lên tới hàng triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một bài viết mới đây trên trang Facebook có hơn 1,7 triệu người theo dõi, bà Mai từng khẳng định tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Cụ thể, bà cho biết toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3); Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín; đồng thời đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị độc lập khác nhau để đảm bảo độ chính xác và minh bạch tuyệt đối.

Trong một phiên livestream, bà Mai khẳng định không có chuyện khi đoàn kiểm tra đến thì nhân viên hoảng loạn hay tẩu tán hàng hóa. "Mailisa đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ về mã sản phẩm, tên sản phẩm, lô sản phẩm, tờ khai hải quan, hóa đơn chứng từ, mỗi sản phẩm được lưu trữ trong từng bộ hồ sơ riêng để sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu", bà Mai nói.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp, tên tuổi chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa nổi lên ở nhiều tỉnh thành nhờ các hoạt động thiện nguyện và những chương trình âm nhạc, lễ khai trương hoành tráng có hợp tác với người nổi tiếng.

Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý. Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.