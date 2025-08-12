Công ty giải trí của Jack nhận quyết định cưỡng chế thuế 893 triệu đồng?

Sau công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng, J97 Entertainment cũng nhận quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 893 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục Thuế - Bộ Tài chính, Công ty TNHH J97 Entertainment của ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) vừa nhận quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 893 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế sẽ bao gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của công ty và cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6 đến 26/7. Thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 30/11.

Trả lời phóng viên báo Dân trí, đại diện doanh nghiệp cho biết bảng số liệu đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin cũ, chưa được cập nhật đúng với thực tế. Vị này khẳng định công ty vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế TPHCM.

Ảnh: Thông tin cưỡng chế thuế từ Cục thuế - Bộ Tài chính.

Theo thông tin tìm hiểu, Công ty TNHH J97 Entertainment được thành lập vào năm 2020, do bà Trần Thị Cẩm Loan (mẹ Jack) là Giám đốc.

Trước đó, Công ty TNHH M-TP Entertainment, do Sơn Tùng M-TP điều hành và sáng lập, cũng bị cưỡng chế thuế hơn 118,7 triệu đồng. Trả lời phóng viên báo Dân trí, đại diện doanh nghiệp cho biết đây không phải nợ thuế thực tế, nguyên nhân là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế.