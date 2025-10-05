Doanh nghiệp tỷ USD của vợ chồng ông Đặng Văn Thành bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Theo quyết định, Đầu tư Thành Thành Công bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không thực hiện công bố thông tin bắt buộc theo Điều 21 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán các kỳ 2020-2024; báo cáo tài chính bán niên và báo cáo giai đoạn 2020-2024; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu qua nhiều kỳ; cùng các báo cáo về việc thực hiện cam kết đối với trái chủ.

Ngoài ra, công ty còn gửi thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu như: Báo cáo tài chính bán niên và giai đoạn 2021-2024, báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu (2021-2023), báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (2021-2023), và kết quả chào bán trái phiếu mã TTCCH2125004.

Cùng với đó, UBCKNN xử phạt thêm 92,5 triệu đồng do công ty thực hiện đăng ký và lưu ký trái phiếu phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn, vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Như vậy, tổng mức phạt mà Đầu tư Thành Thành Công phải nộp là 185 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 2/10/2025.

Đầu tư Thành Thành Công là thành viên của TTC Group, cơ ngơi của vợ chồng ông Đặng Văn Thành (Ảnh: DT).

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Đầu tư Thành Thành Công ghi nhận sự khởi sắc khi doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 523 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 27.702 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), vốn chủ sở hữu ở mức 6.483 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài chính, với hơn 21.219 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu ở mức 1.634,5 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, hiện doanh nghiệp đang lưu hành 7 lô trái phiếu. Đáng chú ý, lô trái phiếu mã TTCCH2125004 phát hành từ năm 2021 có giá trị lưu hành 120 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 28/12/2025.

Đầu tư Thành Thành Công là thành viên của TTC Group. Trong đó, TTC Group ra đời năm 1979 do vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập. Ông Thành hiện giữ chức Chủ tịch tập đoàn này, còn bà Ngọc là Tổng giám đốc.

TTC Group là doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực gồm: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục. Công ty đang kinh doanh không chỉ tại Việt Nam, mà còn mở rộng sang Lào, Campuchia, Singapore, Úc,...

Hiện, có 4 Tổng Công ty của Tập đoàn đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM là Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS; mã cổ phiếu: SBT), Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC; mã cổ phiếu: GEG), Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; mã cổ phiếu: SCR), Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality; mã cổ phiếu: VNG).