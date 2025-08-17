EVN đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công Thương cho biết theo báo cáo của EVN, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng.

Điều này làm giảm vốn đầu tư Nhà nước vào EVN và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn trước.

"EVN kiến nghị Bộ trưởng Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân", dự thảo tờ trình nêu rõ.

Ngoài ra, các chi phí khác chưa được tính đầy đủ vào giá điện cũng được đề xuất phân bổ, gồm chi phí phục vụ trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện được xác định theo báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm từ 2022 trở đi. EVN đề xuất phương án phân bổ các khoản chi phí này, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, cần thiết sẽ lấy ý kiến Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, còn có chênh lệch tỷ giá đánh giá lại chưa được phân bổ và chênh lệch tỷ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo hợp đồng mua bán điện.

Bộ Công Thương đánh giá thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng, tính toán và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đúng quy định, giúp minh bạch hơn, thuận tiện và linh hoạt trong cập nhật, điều chỉnh giá.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho rằng qua thực tế triển khai vẫn còn một số nội dung cần được xem xét, điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc toàn bộ các chi phí hợp lý, hợp lệ cần được đưa vào tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Do đó, Bộ Công Thương cho biết EVN kiến nghị cần được sửa đổi, bổ sung để cho phép thu hồi khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây, dựa trên kết quả công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện hoặc báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

"Giá bán lẻ điện cần giải quyết kịp thời cho đơn vị điện lực trong việc thu hồi đủ chi phí, góp phần bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp", dự thảo tờ trình của Bộ Công Thương nêu rõ.

Cơ quan soạn thảo cho biết, dự thảo nghị định nhằm sửa đổi, bổ sung quy định để doanh nghiệp điện lực được thu hồi đủ chi phí hợp lý, minh bạch và có căn cứ, kể cả các khoản phát sinh do yếu tố khách quan chưa được tính hết trong giá điện.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, doanh thu hợp nhất của EVN năm ngoái đạt 580.537 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ bán điện trong năm vừa qua đạt hơn 572.936 tỷ đồng, chiếm hơn 98%.

EVN ghi nhận lãi sau thuế hơn 8.237 tỷ đồng, trong khi năm 2023 lỗ 26.772 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 7.222 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm ngoái, "ông lớn" này đang lỗ lũy kế hơn 38.688 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện vào 11/10/2024 với mức tăng 4,8%. Lần tăng giá điện gần nhất của EVN là trong tháng 5 năm nay. Khi đó, EVN thông báo giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%.