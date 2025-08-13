Chủ tịch và tổng giám đốc Bamboo Airways cùng từ nhiệm

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thông báo Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 13/8. Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành được thông suốt và ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13/8.

Ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways (Ảnh: Bamboo Airways).

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch HĐQT (7/2023-2/2024) và sau đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, ông đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành hãng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Trong khi đó, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn. Gắn bó với Bamboo Airways giai đoạn 2019-2024 với vai trò Phó tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất.

Trước đó vào tháng 6, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.