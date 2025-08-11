Công ty của Sơn Tùng MTP bị cưỡng chế thuế hơn 118 triệu đồng

Cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment. Cụ thể, Cục Thuế ban hành 4 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền hơn 118,7 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6 đến 25/7 vừa qua. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11.

Ảnh: Chụp màn hình từ Cục Thuế - Bộ Tài chính.

Trả lời phóng viên báo Dân trí, đại diện Công ty M-TP Entertainment xác nhận sự vụ trên. Phía công ty nêu đây không phải nợ thuế thực tế. Về sự vụ trên, nguyên nhân là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế. Vấn đề phát sinh do nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này được thực hiện tại hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TPHCM), dẫn đến hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp.

Doanh nghiệp này cho biết đang làm việc với cơ quan thuế để khắc phục về sự chênh lệch trên. Công ty khẳng định có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH M-TP Entertainment thành lập từ năm 2016, trong đó ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.