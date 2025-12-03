Xe tải lật trên đèo Cù Hin, 2 bánh trước văng ra ngoài

Ngày 3/12, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tại đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua đèo Cù Hin (xã Cam Lâm), đã xảy ra vụ lật xe tải khiến một người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, vào 15h cùng ngày, ông N.X.H. (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe tải 79H-012.xx lưu thông hướng Bắc - Nam trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến đoạn đèo Cù Hin, tài xế mất lái khiến xe lật ngang vào dải phân cách.

Hiện trường vụ lật xe tải trên đèo Cù Hin (Ảnh: Anh Tuấn).

Vụ tai nạn làm tài xế bị trầy xước nhẹ, chiếc xe hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn.

Tại hiện trường, nền đường ướt do mưa, nhiều khối bê tông của dải phân cách bị đẩy sang làn đối diện khiến giao thông qua đèo Cù Hin bị ách tắc hai chiều. Hai bánh trước của xe tải cũng văng ra ngoài, dưới mặt đường xuất hiện nhiều vết cày xới.

Bánh trước của xe tải văng sang làn đường bên cạnh, gây ách tắt giao thông hai chiều trên đèo Cù Hin (Ảnh: Anh Tuấn).

Cơ quan chức năng đang khẩn trương giải phóng hiện trường để thông đường nối Nha Trang - sân bay Cam Ranh và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường Nguyễn Tất Thành kết nối các phường ở Nha Trang với sân bay Cam Ranh dài gần 35km, riêng đoạn qua đèo Cù Hin dài 8km.