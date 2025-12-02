Công nghệ giảm tải việc hành chính để cán bộ xã gần dân hơn

Cán bộ xã là những người gần dân nhất, sát dân nhất và cũng là người đầu tiên lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân. Nếu ở cấp xã vận hành không thông suốt thì cả bộ máy sẽ trì trệ. Nếu cán bộ xã chỉ thụ động chờ cấp trên chỉ việc thì chúng ta sẽ không bao giờ theo kịp thực tiễn.

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ khai giảng Khóa tập huấn trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2025.

Theo Bộ trưởng Hùng, mô hình học tập mới đòi hỏi người học chủ động thực hành, chủ động đặt câu hỏi. Mô hình cũ có giáo viên và học sinh thì học sinh chỉ nghe một chiều.

Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Minh Nhật).

Mô hình mới giống như huấn luyện viên bóng đá: đôi khi cầu thủ còn giỏi hơn huấn luyện viên, nhưng huấn luyện viên có vai trò quan sát, uốn nắn, định hướng để người chơi giỏi hơn.

“Phần mềm học tập đóng vai trò như một huấn luyện viên. Anh em cơ sở làm trực tiếp, còn hệ thống quan sát, tư vấn, hỗ trợ. Mục tiêu là biến nền tảng học online thành một “trợ lý” luôn sẵn sàng khi cán bộ cấp xã cần hỏi, cần tra cứu”, Bộ trưởng Hùng phân tích.

Theo Bộ trưởng Hùng, nhiệm vụ của khoa học công nghệ là dùng công nghệ để tự động hóa, hỗ trợ cán bộ cấp xã về công tác thủ tục hành chính, từ đó giúp cán bộ xã có thêm nhiều thời gian hơn để tiếp xúc dân, bởi nhiệm vụ chính của họ là gần dân.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Khóa tập huấn trực tuyến trên nền tảng MOOC dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên toàn quốc.

Lễ khai giảng Khóa tập huấn trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2025 diễn ra ngày 1/12 tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Chương trình tập huấn được tổ chức trên nền tảng số, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã những kiến thức, kỹ năng thiết yếu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình góp phần nâng cao năng lực cho cấp chính quyền gần dân nhất, sát dân nhất trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Buổi lễ khai giảng hôm nay được kết nối trực tuyến đến 34 Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành trong cả nước.

Đại biểu chia sẻ thực tế việc vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương (Ảnh: Minh Nhật).

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có chia sẻ thực tế tại địa phương sau 5 tháng cả nước triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo đó, thực tiễn công tác cho thấy, nếu cán bộ cấp xã không nắm được các ứng dụng công nghệ, không hiểu về chuyển đổi số, không quen với các nền tảng trực tuyến và cơ sở dữ liệu, thì sẽ rất khó triển khai dịch vụ công trực tuyến, khó hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích số, khó kết nối được với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Bộ trưởng Hùng đã thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức khai giảng khóa tập huấn (Ảnh: Minh Nhật).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong khóa học này, học viên cần hoàn thành tối thiểu 10/19 chuyên đề, gồm 5 chuyên đề bắt buộc và 5 chuyên đề tự chọn. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trực tuyến.