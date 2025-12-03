Nữ phạm nhân tử vong do viêm màng não, truy vết 21 F1 tại trại giam

Ngày 3/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin về ca bệnh nhân tử vong vì mắc viêm màng não do não mô cầu.

Bệnh nhân nữ (33 tuổi) là phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong, đóng trên địa bàn xã Nông Cống.

Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 23/11 với các triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, được điều trị tại bệnh xá phân trại đến ngày 29/11. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu.

Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thùy Dung).

Tại bệnh viện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Tuy nhiên, do bệnh nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2/12.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi ca bệnh được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu, ngành y tế đã tổ chức điều tra, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý ổ dịch tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong.

Qua rà soát ghi nhận 21 F1 (gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ), đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi khuẩn não mô cầu.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với Trại giam Thanh Phong phun khử khuẩn khu vực sinh hoạt của bệnh nhân, theo dõi sức khỏe các F1 và dự phòng uống kháng sinh Ciprofloxacin 500mg cho toàn bộ 21 trường hợp nguy cơ.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh do vi khuẩn gây dịch nguy hiểm nhóm B. Vi khuẩn gây bệnh cư trú ở hầu họng, lây qua đường giọt bắn.