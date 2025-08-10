Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên mạo hiểm tiếp cận hổ hoang dã để chụp ảnh

Khi thấy hổ xuất hiện, nhóm thanh niên liều lĩnh tiếp cận để chụp ảnh

Nhóm thanh niên sống tại huyện Panna, Ấn Độ, khi nhìn thấy một con hổ hoang dã xuất hiện đã tìm cách tiếp cận con vật để chụp ảnh, thay vì bỏ chạy ra xa để đảm bảo an toàn.

Hành động liều lĩnh của nhóm thanh niên này có thể khiến họ phải trả giá đắt nếu hổ lao đến tấn công. May mắn, con hổ trong tình huống này dường như vừa có bữa ăn no nên đã phớt lờ nhóm thanh niên và bỏ đi.

Trâu rừng châu Phi liều lĩnh đối đầu tê giác

Trâu rừng châu Phi là một trong những loài động vật ăn cỏ to lớn và mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên. Tuy nhiên, khi so với tê giác, trâu rừng châu Phi chỉ như những “đứa trẻ”, cả về kích thước lẫn sức mạnh.

Đoạn video cho thấy một con trâu rừng châu Phi đã phải lĩnh bài học đáng nhớ khi liều lĩnh thách thức sức mạnh của tê giác.

Cá mập săn mồi ngay cạnh thuyền của các ngư dân

Nhóm các ngư dân đã có tình huống thót tim khi một con cá mập bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, tấn công và ăn thịt con cá mà họ vừa bắt được và chuẩn bị kéo lên bờ.

Báo hoa mai bị khỉ đầu chó đánh ngã nhào khi trèo lên cây để rình rập

Đoạn video được quay tại Công viên quốc gia Lower Zambezi (Zambia), cho thấy một con báo hoa mai leo lên cây để săn khỉ đầu chó.

Ngay khi con báo leo được tới ngọn cây, khỉ đầu chó đã phát hiện ra ý đồ của kẻ săn mồi. Việc bị khỉ đầu chó phát giác đã khiến báo trở nên luống cuống, không biết nên tấn công hay tháo lui.

Nhìn thấu sự phân vân của báo hoa mai, khỉ đầu chó thừa thắng lao tới tấn công khiến báo bị trượt chân và ngã khỏi cành cây.

Con báo vội lấy hai chân trước quặp lấy cành cây, cố gắng để khỏi bị ngã. Tuy nhiên, khỉ đầu chó không cho phép báo làm điều này, khi khỉ liên tục đe dọa báo.

Nỗ lực của khỉ đầu chó đã khiến báo hoa mai bị tuột khỏi cành cây, ngã nhào xuống đất. Con báo sau đó nhanh chóng bỏ chạy vào bụi cây ở gần. Đây chắc chắn là bài học cho báo hoa mai khi đã xem nhẹ sự cảnh giác và hung dữ của khỉ đầu chó.

Trăn trả giá đắt vì tấn công cầy mangut vằn non

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại tại thành phố Johannesburg (Nam Phi), cho thấy một con trăn đang bị cả đàn cầy mangut vằn bao vây và tấn công dữ dội.

Người quay đoạn video cho biết trước đó con trăn đã tấn công và giết chết một con cầy mangut non để ăn thịt, hành động của trăn đã khiến đàn cầy phẫn nộ và lập tức bao vây trăn để trả thù.

Từ vị thế của kẻ săn mồi, trăn trở thành con mồi và phải tìm cách chống trả để thoát thân. Dù đoạn clip không quay rõ kết cục, người ghi lại đoạn phim cho biết trăn đã không thể thoát được và trở thành bữa ăn cho đàn cầy mangut vằn.

Khoảnh khắc các loài động vật hoang dã được trả về môi trường tự nhiên

Đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc các loài động vật được trả về môi trường tự nhiên sau một thời gian dài chúng được con người chăm sóc vì mắc bệnh hoặc giải cứu từ những kẻ săn trộm.

Phản ứng chung của các loài động vật đều cho thấy chúng yêu thích sự tự do của cuộc sống hoang dã, dù sống chung với con người chúng sẽ được chăm sóc kỹ và không cần phải lo lắng cho sự sinh tồn của bản thân.

Cá thể hổ quý hiếm bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc

Camera hành trình trên ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc một cá thể hổ Amur quý hiếm bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc từ một khu rừng gần đó tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Vào thời điểm này trên đường một người đi xe máy, nhưng may mắn con hổ không đuổi theo người này để tấn công.

Con hổ sau đó đi dạo một lúc trên đường cao tốc, trước khi quay trở lại rừng.

Hổ Amur, còn được gọi là hổ Siberia, hổ Triều Tiên, hổ Mãn Châu… là loài hổ lớn nhất thế giới. Hiện số lượng loài hổ này đã bị giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn một số ít sống tại khu vực biên giới giữa Nga và Trung Quốc.

Rùa con liều mạng, đuổi sư tử ra khỏi vũng nước của mình

Đoạn video hài hước được một hướng dẫn viên du lịch ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên MalaMala (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc một con sư tử đực đang giải khát tại một vũng nước.

Trong khi đang uống nước, con sư tử đực này đã bị làm phiền bởi một chú rùa non sống trong vũng nước. Có vẻ như chú rùa này không hài lòng với việc vũng nước của mình bị kẻ khác xâm phạm.

Rùa con bơi thẳng về phía sư tử đực để "gây hấn". Ban đầu, “chúa tể thảo nguyên” cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, nhưng con vật vẫn tiếp tục uống nước và phớt lờ kẻ đang thách thức mình.

Cuối cùng, sau khi đã giải được cơn khát, sư tử đứng dậy rời đi. Về phần rùa con, chắc hẳn con vật sẽ cảm thấy tự tin hơn sau tình huống này vì bản thân đã xua đuổi thành công một kẻ săn mồi hung dữ và to lớn.

Người phụ nữ dùng mái chèo để xua đuổi cá sấu bơi về phía mình

Một người phụ nữ sống tại bang Florida, Mỹ, trong khi đang chèo thuyền đã lâm vào tình thế nguy hiểm khi một con cá sấu mõm ngắm bơi về phía bà.

Tuy nhiên, dường như việc có quá nhiều cá sấu sống tại bang Florida khiến người phụ nữ này không còn bất ngờ khi thấy cá sấu. Do đó, thay vì trở nên hoảng loạn, người phụ nữ đã bình tĩnh sử dụng mái chèo để đẩy con cá sấu ra xa.

Khi bị mái chèo chạm vào người, con cá sấu đã rít lên một tiếng đầy đe dọa, khiến người phụ nữ hoảng sợ. May mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong tình huống này.

Nữ chuyên gia dùng tay không khống chế rắn hổ mang hung hãn

Khetsaraporn Boonsuk là một nữ chuyên gia bắt rắn làm việc tại lực lượng cứu hộ tỉnh Phitsanulok, Thái Lan. Mới đây, cô và các đồng nghiệp được người dân gọi đến để nhờ bắt giữ một con rắn hổ mang cực độc bò vào nhà.

Sau một hồi lục soát, Boonsuk phát hiện con rắn hổ mang đang ẩn nấp phía sau tủ giày. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Boonsuk sử dụng tay không để nắm đuôi con rắn kéo ra ngoài, dù con rắn cố gắng tung ra cú mổ nhằm vào chân của cô.

Boonsuk sau đó tiếp tục đùa giỡn với con rắn, bất chấp việc con vật phồng mang và ngóc cao đầu đầy đe dọa. Sau một hồi đùa giỡn, Boonsuk đã sử dụng tay không để chế ngự và bắt giữ con rắn một cách dễ dàng, mà không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào khác.

Con rắn hổ mang kể trên sau đó được Boonsuk và các đồng nghiệp mang đến một vị trí cách xa khu dân cư để trả tự do.