Tuyển sinh 2026: Một trường y bắt buộc môn toán, từ chối quy đổi IELTS

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông tin dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển cho 13 ngành đào tạo gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh và sử dụng phương thức khác.

Năm nay trường mở thêm ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức.

13 ngành đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 (Ảnh: N.T).

Đối với tổ hợp môn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT được xét theo thang điểm 30 (không có hệ số). Trường này yêu cầu môn bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển là môn toán và không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, chỉ áp dụng đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026, trường không xét chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển.

Đại diện nhà trường thông tin, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 sẽ tăng so với năm 2025.

Năm 2025, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 1.920 chỉ tiêu, trong đó ngành Y khoa tuyển đông nhất với 790 chỉ tiêu.

Các tổ hợp môn trường này sử dụng xét tuyển trong năm 2025 gồm B00 (toán - hóa - sinh), B03 (toán - văn - sinh), B08 (toán - tiếng Anh - sinh), A00: (toán - lý – hoá), A01 (toán - lý - tiếng Anh).