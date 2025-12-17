Chỉ cần thi 1 môn để vào trường sư phạm quy mô lớn nhất nước

Ngày 17/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết, năm 2026 trường tiếp tục giữ ổn định phương thức tuyển sinh.

Thí sinh chỉ cần thi 1 môn thế mạnh để xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

3 phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp sẽ xét tuyển kết hợp điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và điểm học bạ; điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

Đặc biệt, thí sinh chỉ cần chọn một môn thi duy nhất mà mình có thế mạnh trong tổ hợp môn để thi đánh giá năng lực chuyên biệt và lấy điểm xét tuyển. Còn 2 môn còn lại trong tổ hợp môn, trường sẽ xét điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

“Ở điểm thi môn đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân đôi khi xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo cả tính phân loại, phù hợp với ngành học, vừa có thể tận dụng giá trị đánh giá ở bậc phổ thông để giảm tải áp lực thi cử”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Trung cho biết, trường duy trì phương thức này ổn định 4 năm nay nên thí sinh có thể định hướng từ sớm. Thí sinh chỉ cần chọn môn học mình có lợi thế nhất để thi. Như vậy, các em không cần luyện thi quá nhiều, chỉ cần học tốt chương trình THPT và có thể dự thi nhiều đợt trong kỳ thi này.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông tin, năm 2026, trường sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại 5 địa điểm thi ở TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh với quy mô khoảng 40.000 lượt thi.

Thí sinh sẽ dự thi các môn toán, lý, hóa, sinh, văn và tiếng Anh, mỗi môn thi trực tuyến trên máy tính với thời gian 90 phút

Đợt 1 kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày 26, 27, 28 và 29/3; đợt 2 vào ngày 7, 8, 9 và 10/5 và đợt 3 vào ngày 29, 30, 31/5.