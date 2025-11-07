Vụ chương trình Y Việt - Đức bị chấm dứt: Nhà trường cam kết gì?

Kết luận của trường khẳng định sinh viên các lớp Y Việt - Đức 2023 và 2024 được hỗ trợ để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa theo đúng kế hoạch, không bị ảnh hưởng đến chương trình đào tạo đã đăng ký.

Sinh viên chương trình Y Việt - Đức tại buổi đối thoại với trường vào ngày 22/10 (Ảnh: Hoài Nam).

Nhà trường đưa ra 3 phương án giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Các phương án này đã được thảo luận và thống nhất giữa các bên liên quan, gồm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Việt - Đức, đại diện Trung tâm Y khoa Mainz, Đại học Johannes Gutenberg Mainz, CHLB Đức cùng đại diện phụ huynh sinh viên.

Ba phương án gồm:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì chương trình hợp tác theo hình thức mới, thông qua việc thương thảo với Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Rheinland - Pfalz, Đức để xây dựng chương trình đào tạo đổi mới, phù hợp với chương trình tại Trung tâm Y khoa Mainz và thực tế hiện nay, nhằm duy trì kỳ thi quốc gia M2 như hiện hành.

Thứ hai, kéo dài thời gian tổ chức kỳ thi M2 đến năm 2030. Nhà trường sẽ đàm phán trực tiếp với Viện Khảo thí Y dược học Quốc gia Đức (IMPP) để gia hạn thời gian cung cấp đề thi M2 cho sinh viên Việt - Đức đến hết năm 2030.

Thứ ba, trong trường hợp hai phương án trên không khả thi, sinh viên sẽ được đăng ký tham dự kỳ thi M2 tại các trường đại học y khoa ở Đức, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của GS. Reinhard Urban, đại diện Trung tâm Y khoa Mainz, Đại học Johannes Gutenberg Mainz.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết, chương trình đào tạo và thời gian học tập của sinh viên các lớp Y Việt - Đức 2023 và 2024 sẽ không thay đổi.

Sinh viên tiếp tục học theo đúng chương trình đã trúng tuyển, hoàn thành các kỳ thi M2 và M3 với sự đồng hành của trường trong khuôn khổ pháp lý.

Các chi phí phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện cũng sẽ được công khai rõ ràng.

Động thái trên được đưa ra sau khi Đại học Johannes Gutenberg Mainz thông báo ngừng chương trình hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ sau năm 2027.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Viện Khảo thí Y dược học Quốc gia Đức (IMPP) - đơn vị cung cấp đề thi các kỳ thi Chuyển giai đoạn M1 và M2 - thay đổi chính sách, ngừng cung cấp đề thi ra ngoài phạm vi CHLB Đức kể từ ngày 31/12/2027.

Chính sách mới của IMPP khiến việc tổ chức các kỳ thi M1 và M2 cho sinh viên Khoa Y Việt - Đức bị gián đoạn, buộc Trung tâm Y khoa Mainz phải tạm dừng hợp tác kể từ khóa Y Việt - Đức năm 2025.

Y Việt - Đức là chương trình đào tạo có mức học phí cao nhất tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Năm 2025, theo công bố, học phí của chương trình Y Việt - Đức là 115 triệu đồng/học kỳ.