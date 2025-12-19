Dự kiến loạt thay đổi khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024 của Bộ GD&ĐT, cách đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều điều chỉnh theo hướng giảm thủ tục hành chính, tinh gọn hồ sơ.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo đó, tất cả thí sinh đều có thể đăng ký dự thi trực tuyến theo quy định không phân biệt thí sinh lớp 12 hay thí sinh tự do như trước.

Sau khi đăng ký dự thi trực tuyến, thí sinh phải nộp hồ sơ minh chứng hưởng ưu tiên cho điểm tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hoàn thành rà soát, điểm tiếp nhận hồ sơ in phiếu đăng ký và ký tên, đóng dấu và trả 01 bản cho thí sinh.

Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp phải khai thông tin giống nhau ở trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi và phiếu đăng ký dự thi (bản giao lại cho thí sinh) rồi nộp cho nơi tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ kèm 2 ảnh 4x6 được đựng trong phong bì riêng.

Chỉ riêng thí sinh Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển sinh mới phải nộp bổ sung bản sao 2 mặt thẻ CCCD in trên một mặt giấy A4.

Việc xác nhận nhân thân được công an xã/phường thực hiện trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, thay vì phải đóng giáp lai trên ảnh như trước.

Một thay đổi đáng chú ý là bỏ hoàn toàn Phiếu số 1 và Phiếu số 2 trong đăng ký dự thi. Thay vì phải lưu giữ Phiếu số 2 để làm căn cứ dự thi và nhận kết quả như trước, thí sinh nay chỉ nhận 1 phiếu đăng ký dự thi, do điểm tiếp nhận hồ sơ in, ký tên, đóng dấu và bàn giao lại cho thí sinh.

Thí sinh lưu giữ phiếu đăng ký được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện tại theo Thông tư 24 yêu cầu thí sinh lớp 12 khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi rà soát và xác nhận, Trường THPT nơi học sinh in phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1 và Phiếu số 2, ký tên và đóng dấu giáp lai lên ảnh để xác nhận nhân thân.

Còn thí sinh tự do phải khai đầy đủ thông tin trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1 và Phiếu số 2 nộp cho nơi tiếp nhận cùng 2 ảnh 4x6 mới chụp và bản sao CCCD.

Ngoài ra, còn phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu đăng ký dự thi. Công an xã/phường ký tên và đóng dấu giáp lai lên ảnh để xác nhận nhân thân.