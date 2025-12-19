Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, thêm ngành mới

Chiều 19/12, ĐH Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, dự kiến năm 2026, nhà trường giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT với 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07; xét tuyển kết hợp.

Bên cạnh việc duy trì tuyển sinh 73 mã ngành như năm 2025, năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới.

“Nhà trường sẽ công bố thông tin chi tiết các ngành mới và chỉ tiêu trước ngày 15/2 tới, sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh 2026”, TS Lê Anh Đức cho biết.

Học sinh, sinh viên ở Hà Nội dự lễ khai giảng năm 2025 (Ảnh: Nhà trường).

Cũng theo TS Lê Anh Đức, việc tuyển thêm một số ngành/chương trình đào tạo mới, có tính chất liên ngành/xuyên ngành để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời đại số.

Dự kiến mỗi ngành/chương trình đào tạo mới mở sẽ tăng khoảng 50 chỉ tiêu, sao cho tổng chỉ tiêu của toàn trường không vượt quá 9.000.

Đặc biệt theo thông báo mới nhất, năm 2026, trường dự kiến tăng học phí từ 2 đến 5 triệu đồng, tùy từng ngành/chương trình đào tạo.

Cụ thể, học phí đại học chính quy chương trình chuẩn dự kiến theo ngành/chương trình học năm 2026 khoảng 20 triệu đồng đến 28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu đồng tuỳ ngành/chương trình so với năm 2025 (năm 2025 khoảng 18-25 triệu đồng/năm học).

Học phí đại học chính quy các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng ứng dụng (POHE), chương trình đào tạo bằng tiếng Anh theo ngành/chương trình học năm 2026 dự kiến khoảng 45 triệu đồng đến 70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025 (năm 2025 khoảng 41-65 triệu đồng/năm học).

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân không tổ chức sơ tuyển, không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Tổng điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích (gọi chung là điểm cộng) đối với thí sinh có thành tích đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối với thang điểm 30).

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

Chi tiết phương án tuyển sinh dự kiến của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 TẠI ĐÂY