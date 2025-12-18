Dự kiến thi tốt nghiệp THPT nhiều điểm mới, xã lần đầu tham gia tổ chức thi

Nội dung của 20 điều trong Thông tư số 24 được sửa đổi, bổ sung, thay thế tập trung vào các vấn đề về tổ chức, an ninh, phân công trách nhiệm, kiểm tra thi…

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên lãnh đạo xã/phường sẽ tham gia Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Cụ thể, các ủy viên của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh - do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập - là lãnh đạo các phòng của Sở GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; lãnh đạo UBND cấp xã/phường thuộc nơi đặt điểm thi.

Nội dung này thay thế cho nội dung "các ủy viên là lãnh đạo các phòng của Sở GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và lãnh đạo UBND cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh".

Như vậy, đây là lần đầu tiên lãnh đạo xã, phường lần đầu tiên tham gia Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với Sở GD&ĐT và các sở ban, ngành có liên quan của tỉnh, lãnh đạo UBND cấp xã/phường sẽ được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh giao nhiệm vụ về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế thi.

Ngoài ra, hàng loạt nội dung khác về quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng được bổ sung, điều chỉnh.

Về trình tự công nhận tốt nghiệp THPT, trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, Giám đốc Sở GD&ĐT duyệt công nhận tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh.

Các Sở GD&ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi (xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh sau phúc khảo) để quản lý, theo dõi.

Sở GD&ĐT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT; cấp bằng, các loại giấy chứng nhận cho thí sinh; công bố phổ điểm các môn thi và đối sánh điểm thi với điểm trung bình lớp 12 của các trường trong tỉnh.

Phần phúc khảo, Thông tư sửa đổi quy định bài có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Tất cả các trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo ban phúc khảo để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Thông tư sửa đổi cũng bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại chương IX “Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm” của Thông tư 24 về quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn nửa tháng so với thông lệ.